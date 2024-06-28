Президент США Джо Байден продолжит свою предвыборную кампанию и намерен быть кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах главы государства. Об этом изданию The Hill сообщил спикер предвыборного штаба политика Сет Шустер.

"Конечно, он не откажется от участия", — ответил Шустер на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся ранее в прессе сообщения о том, что некоторые однопартийцы президента призывают найти другого кандидата для участия в выборах.

Сам Байден после завершения дебатов заявил, что он и его советники, помогавшие политику с подготовкой, "справились хорошо". На вопрос о возможном выходе из президентской гонки и критических замечаниях относительно своего выступления политик ответил: "Нет. Трудно спорить с лжецом. The New York Times отметила, что он (Трамп — прим. Delfi) солгал 26 раз".

Организатор дебатов, телеканал CNN, насчитал в словах Трампа 30 ложных заявлений, в репликах Байдена — девять. Тем не менее, следует из данных экспресс-опроса по итогам дискуссии, лишь 33% телезрителей отдали победу в дебатах действующему президенту, в то время как 67% поддержали его предшественника.

Вице-президент США Камала Харрис, комментируя дебаты, признала, что "старт был медленный", но отметила, что по ходу дискуссии аргументы и риторика Байдена становились все "сильнее" и "стало совершенно ясно, что Байден борется от имени американского народа".

Первые предвыборные дебаты между Байденом и Трампом состоялись накануне в Атланте. По их итогам некоторые представители Демократической партии, в том числе крупные доноры, а также сотрудничающие с партией политтехнологи рассказали журналистам, что выступление президента заставило их задуматься о выдвижении другого кандидата. Технически это еще возможно, пока не состоялся съезд партии, который официально выдвинет Байдена претендентом на пост главы государства.

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