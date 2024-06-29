В Брюсселе за день до окончания председательства Бельгии в ЕС принят новый пакет санкций против Беларуси. Он закрывает лазейку, ведущую в обход аналогичных мер против РФ в сфере торговли, транспорта и сферы услуг.

Совет Европейского Союза принял новые санкции против Беларуси. "Этим пакетом мы закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме (в отношении РФ. - Ред.)", - заявил в субботу, 29 июня, после одобрения санкций официальный представитель Бельгии, до конца текущего месяца председательствующей в Совете ЕС. Он напомнил, что Беларусь и Россия входят в единый Таможенный союз.

Новые ограничительные меры являются ответом на участие режима Александра Лукашенко в противозаконной, ничем не спровоцированной и неоправданной военной агрессии России против Украины, отмечается в заявлении на сайте Совета ЕС. Они являются зеркальным отражением ряда ограничительных мер, уже действующих в отношении РФ, и решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степень интеграции российской и белорусской экономики, указывается далее.

Торговля, сфера услуг, транспорт и обход санкций

Новые санкции касаются торговли, сферы услуг и транспорта, а также борьбы с обходом санкций. В частности, продлен запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленного потенциала Беларуси, экспорт товаров и технологий для морского судоходства, а также предметов роскоши. Кроме того, запрещен импорт из Беларуси золота, алмазов, гелия, угля и сырой нефти.

Запрещается также оказание бухгалтерских, аудиторских, консалтинговых, архитектурных и инженерных услуг властям и госучреждениям Беларуси. Запрещены и услуги в сфере IT, юриспруденции, рекламы и социологических исследований. Одновременно расширен запрет на перевозку грузов на автомобилях с белорусскими номерами.

В пакет включено требование к европейским экспортерам включать в будущие контракты так называемую "оговорку по Беларуси", которая запрещает реэкспорт товаров, подпадающих под санкции, в эту страну. Европейские компании, экспортирующие оборонные товары, должны обеспечить механизмы контроля для выявления рисков реэкспорта в Россию и его предотвращения. Кроме того, запрещен транзит через Беларусь подсанкционных товаров и технологий, включая товары и технологии двойного назначения.

Пакет санкций не удавалось принять с января 2023 года

По данным источника DW в Брюсселе, этот пакет не удавалось принять с января 2023 года, но вопрос был срочно вынесен на повестку дня заседания в Брюсселе на уровне послов стран ЕС 26 июня, поскольку оно было последним под руководством Бельгии. С 1 июля Евросоюз по ротации возглавит Венгрия.

В последние дни Еврокомиссия разрабатывала пакет санкций в отношении Беларуси, чтобы привести его в соответствие с ограничительными мерами, принятыми против России. "Мы понимаем, что это очень короткий срок, ведь обычно на это требуется несколько недель, - подчеркнул собеседник DW. - Но по понятным причинам подавляющее большинство государств-членов сочли, что мы должны попробовать успеть до 30 июня".

В отношении РФ действуют 14 пакетов санкций Евросоюза. Последний из них был принят 24 июня.

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