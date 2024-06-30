Проживающие в Эстонии украинские военные беженцы с 1 июля больше не смогут бесплатно ездить в поездах государственной железнодорожной компании Elron по карте общественного транспорта, сообщает агенство LETA со ссылкой на BNS.

С 1 июля проживающие в Эстонии украинские беженцы должны будут покупать билет на поезд Elron по действующему тарифному плану, а также по сниженным скидкам на индивидуальные билеты, приобретаемые онлайн и в билетных автоматах, сообщила пресс-служба предприятия.

"Право бесплатного проезда на поездах Elron для военных беженцев останется только для прибывающих в Эстонию беженцев в течение первых 2-4 дней на основании специального браслета, выданного на пограничном пункте, при условии, что беженец не может самостоятельно купить билет", - пояснила руководитель отдела развития бизнеса компании Elron Пилле Каубер. "Как правило, военные беженцы, оставшиеся в Эстонии, устраиваются на работу, и предлагать им бесплатный проезд на основании карты общественного транспорта уже нецелесообразно. Отныне скидки будут одинаковыми для всех пассажиров".

С 1 июля в Эстонии изменятся и канальные скидки на индивидуальные билеты Elron. "Скидка канала в размере 5 процентов будет применяться к индивидуальным билетам, приобретенным онлайн и в автоматах в самом поезде", - добавила Каубер. "Все остальные скидки на индивидуальные билеты останутся прежними - 30 процентов от полной стоимости билета".

Лица в возрасте до 19 лет, школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды с ограниченными возможностями, лица старше 65 лет, инвалиды тяжелой и средней степени тяжести в возрасте 17 лет и старше, лица, сопровождающие инвалида до 16 лет, а также лица, сопровождающие лицо с тяжелой инвалидностью, имеют право на скидку 30% от стоимости билета на поезд.

Скидки не распространяются на проезд в 1-м классе поезда. Лицо, имеющее право воспользоваться билетом по сниженному тарифу, должно приобрести полный билет для проезда в первом классе.

Дети до 7 лет, инвалиды до 16 лет, инвалиды с тяжелыми формами инвалидности, инвалиды по зрению, лица, сопровождающие инвалидов с тяжелыми или глубокими нарушениями зрения, водители или собаки-помощники, сопровождающие инвалидов, имеют право на бесплатный проезд в поездах Elron.

Право на бесплатный или льготный проезд в Эстонии предоставляется при предъявлении документа.

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