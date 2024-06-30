Болгарская православная церковь, традиционно считающаяся весьма близкой Москве, в воскресенье избрала своим новым главой митрополита Даниила, которого эксперты называют наиболее пророссийским из всех кандидатов на этот пост.

Выборы нового предстоятеля были назначены после смерти патриарха Неофита, скончавшегося в марте в возрасте 78 лет.

52-летний митрополит Даниил получил поддержку 69 из 138 делегатов, присутствовавших на церковном соборе, сообщил Священный синод Болгарской церкви. Во втором туре он победил 50-летнего Григория, которого поддержали 66 делегатов и который считается более нейтральным по отношению к Кремлю.

Как отмечает директор по коммуникациям Центра православных исследований Фордэмского университета, редактор сайта Public Orthodoxy Сергей Чапнин, избрание митрополита Даниила стало неожиданностью для многих, а некоторые болгарские священники считают этот выбор самой настоящей катастрофой для Болгарской церкви и размышляют о переходе во Вселенский патриархат.

Колокола собора Александра Невского в центре Софии возвестили о результатах голосования, после чего запланирована церковная процессия перед интронизацией нового предстоятеля. На церемонии будут присутствовать Вселенский патриарх Варфоломей, президент Болгарии Румен Радев и вице-президент Илияна Йотова. Приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла не ожидается.

Чем известен новоизбранный патриарх?

Болгарский патриарх избирается пожизненно, если только он сам не решит уйти в отставку.

Даниил сменил умершего в марте харизматичного патриарха Неофита, возглавлявшего Болгарскую церковь более десяти лет.

Болгарская православная церковь, объединяющая более двух третей населения страны, обычно не комментирует текущие политические события. Но патриарх Неофит призывал к прекращению войны в Украине.

Даниил, напротив, занимает последовательную промосковскую позицию, отказываясь признавать Православную церковь Украины и жестко критикуя Вселенский патриархат.

В ноябре 2022 года Даниил издал наставления для своих священников, критикуя тенденцию "сеять ненависть к одной из воюющих сторон, назначенной единственным и неспровоцированным агрессором".

Он поддержал Кремль в пространном видеообращении, опубликованном в 2023 году. Даниил также резко критиковал болгарские власти за высылку в сентябре 2023 года главы Русской церкви в Софии и двух белорусских священников, обвиненных в поддержке геополитических интересов России.

Как рассказал Би-би-си Сергей Чапнин, из трех кандидатов, которых неделю назад выбрал синод Болгарской церкви, митрополит Врачанский Григорий был фаворитом, а митрополит Даниил – самой слабой фигурой. Однако "промосковской партии" удалось настоять на том, чтобы от них были выдвинуты два кандидата – митрополит Ловчанский Гавриил и митрополит Видинский Даниил.

В воскресенье в первом раунде голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для избрания двух третей голосов, а во втором раунде с минимальным перевесом победил Даниил.

Урожденный Атанас Трендафилов Николов, Даниил начал изучать английскую филологию в Софийском университете Святого Климента Охридского в 1996 году, а на втором курсе перевелся на теологический факультет. В 1999 году он принял сан, а в 2002 году окончил богословский факультет. С 2011 по 2018 год служил викарием митрополита США, Канады и Австралии Иосифа. В 2018 году был избран митрополитом города Видин.

Трения с Константинополем

В нарушение традиции присутствие российского патриарха Кирилла, поддерживающего войну России в Украине, на пышной церемонии интронизации в Софии в воскресенье не ожидалось, но на ней должен был присутствовать предстоятель Константинопольской церкви Вселенский патриарх Варфоломей.

В июле 2023 года Варфоломей отслужил в Стамбуле литургию в память о жертвах войны в Украине в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Он также поддержал Украинскую православную церковь, бывшую до полномасштабного российского вторжения самоуправляемой частью Московского патриархата, когда она объявила о разрыве с Россией в мае 2022 года, провозгласив свою "полную независимость" от российских духовных властей.

"Не исключено, что решающими для избрания Даниила стали не столько промосковские настроения участников собора Болгарской церкви, сколько их исторические сложные отношение с греками, – предполагает Сергей Чапнин. – Возможно, приглашение большой и представительной делегации Вселенского патриархата во главе с патриархом Варфоломеем на интронизацию нового болгарского патриарха оказалось негативным фактором".

В то же время, напоминает эксперт, следует иметь в виду, что в Болгарии, с точки зрения церковного управления, патриарх – это правящий архиерей столичной митрополии и председатель синода. Он не имеет такой абсолютной власти, которую в РПЦ сконцентрировал в своих руках патриарх Кирилл.

"Вместе с тем, с символической точки зрения, патриарх Даниил – лицо Болгарской православной церкви. И на этом лице теперь будет московская гримаса", – резюмирует Чапнин.

После падения коммунистического режима, насаждавшего атеизм, многие болгары обратились к вере. Согласно данным последней переписи населения, проведенной в 2021 году, примерно три четверти жителей назвали себя религиозными. Почти две трети (63%) сказали, что исповедуют православие.

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