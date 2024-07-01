Украина допускает возможность ведения мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным через международных посредников. Это следует из заявлений президента страны Владимира Зеленского в интервью изданию The Philadelphia Inquirer, обнародованном в воскресенье, 30 июня.

Мировые СМИ обращают внимание, что ранее Зеленский неоднократно говорил о невозможности подобных переговоров, и это "даже было закреплено в Украине законодательно".

Между тем в беседе с журналистами The Philadelphia Inquirer 30 июня украинский лидер указал, что мирные переговоры с действующим руководством России можно было бы осуществить по принципу, применявшемуся при согласовании сделки по созданию черноморского зернового коридора. "Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так оно и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция", - пояснил Владимир Зеленский.

Возможные посредники на переговорах Украины с Россией

По его мнению, подобную схему можно было бы использовать при переговорах, касающихся вопросов "территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства". Посредниками при этом могли бы выступить страны с разных континентов, считает украинский лидер. "Наши партнеры не только Европа и США, но также со многих континентов, включая Азию, тихоокеанское направление, а также африканцы, Латинская Америка. Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, он должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель", - отметил Зеленский.

Условия Путина для мирных переговоров с Украиной

14 июня Владимир Путин, выступая перед руководством МИД РФ, назвал условия, на которых, по его словам, Москва была бы готова прекратить боевые действия в Украине. Конкретно к ним относятся: полный вывод украинских войск с оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины; официальное заявление Киева об отказе от планов по вступлению Украины в НАТО и признание аннексированных в 2014 году Крыма и Севастополя, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины субъектами РФ и снятие западных санкций.

Как в Украине, так и на Западе резко раскритиковали подобные условия для перемирия между Москвой и Киевом.

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