На посту председателя HRF вдова Алексея Навального сменила Гарри Каспарова, возглавлявшего правозащитную организацию последние 12 лет, сообщает Deutsche Welle.

Вдова оппозиционного политика Алексея Навального Юлия избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF), сообщил фонд в понедельник, 1 июля. На этом посту Юлия Навальная сменила оппозиционера и сооснователя Форума свободной России Гарри Каспарова, который возглавлял фонд с 2012 года.

В сообщении HRF говорится, что Навальная, "известная своей непоколебимой приверженность демократическим принципам и правам человека, а также неуклонной поддержкой своего мужа", привнесет в организацию "богатый опыт и целеустремленность".

"Для меня, как человека, лично наблюдавшего угрозу, которую представляет диктатура для наших близких и всего мира в целом, большая честь занять пост председателя Human Rights Foundation, - прокомментировала Навальная назначение на должность. - Миссия HRF близка моему сердцу, и я с нетерпением жду возможности помочь в ее реализации".

Навальная: HRF и ФБК смогут обмениваться опытом

На своей странице в соцсети Х Юлия Навальная также написала, что работа в рамках HRF позволит больше делиться опытом основанного ее мужем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). "Но и ФБК опыт HRF очень поможет. Есть немало идей, которые мы можем у них позаимствовать. Все, что может пригодиться для борьбы с Путиным, для борьбы за прекрасную Россию будущего, мы возьмем на вооружение", - отметила она.

Human Rights Foundation - некоммерческая организация, основанная в 2005 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Своей главной задачей фонд называет борьбу с тиранией во всем мире.

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