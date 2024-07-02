Самолет Boeing 787-9 Dreamliner испанской авиакомпании Air Europa совершил экстренную посадку в Бразилии после того, как несколько десятков пассажиров получили травмы в результате сильной турбулентности.

Лайнер выполнял рейс из Мадрида в Монтевидео, столицу Уругвая. После попадания в зону сильной турбулентности самолет был перенаправлен в международный аэропорт города Натал на северо-востоке Бразилии.

Министерство иностранных дел Уругвая заявило, что пострадавшие были доставлены в больницу в Натале, некоторые уже выписаны.

В Air Europa сообщили, что из Мадрида вылетел резервный борт, который забрал пассажиров в Бразилии и продолжил полет в Монтевидео.

По словам представителя авиакомпании, самолет, на борту которого находилось 325 пассажиров, столкнулся с турбулентностью над Атлантическим океаном в понедельник утром, когда приближался к побережью Южной Америки.

Посадка прошла штатно, самолет встретили машины скорой помощи. Медики рассказали бразильским СМИ, что оказали помощь по меньшей мере 30 пассажирам, 10 из них были доставлены в больницу.

Инцидент произошел через несколько недель после того, как самолет Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности над Мьянмой по пути из Лондона в Сингапур. Тогда десятки пассажиров получили травмы, а один из них скончался от сердечного приступа.

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