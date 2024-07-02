Казахстанский оппозиционный блогер Айдос Садыков умер в одной из больниц Киева, сообщила в Facebook его жена Наталья Садыкова. Две недели назад на него было совершено покушение.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось", — написала Садыкова. Она подчеркнула, что смерть ее мужа лежит "на совести" президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Покушение на Садыкова состоялось 18 июня в одном из центральных районов Киева. Нападавший подошел к припаркованной машине, где блогер находился вместе со своей женой, и выстрелил ему в голову. Садыкова в тяжелом состоянии доставили в больницу, его супруга не пострадала.

Украинская полиция назвала предполагаемым исполнителем покушения Мейрама Каратаева, а организатором преступления — Алтая Жаканбаева. Впоследствии, когда подозреваемые уехали из Украины в Молдову, их объявили в международный розыск.

21 июня Жаканбаев сдался казахстанским властям. Спустя четыре дня Офис генпрокурора Украины сообщил, что готовит запрос о его экстрадиции, однако председатель верхней палаты казахстанского парламента Маулен Ашимбаев заявил, что страна не выдаст своего гражданина. Как утверждает "Радио Азаттык", подозреваемые в покушении на Садыкова могут быть связаны со спецслужбами Казахастана; власти страны это отрицают.

Айдос и Наталья Садыковы — авторы YouTube-канала "Басе", у которого более одного миллиона подписчиков. В своих видео блогеры критиковали власти Казахстана, рассказывали о коррупции и полицейском произволе в этой стране. В 2014 году Садыковы переехали в Киев, где украинские власти предоставили им убежище. В 2023 году МВД Казахстана объявило блогеров в розыск по обвинению в разжигании розни.

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