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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Украину на переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. Венгерский лидер, регулярно критикующий западную военную помощь Украине, посетил Киев впервые за десять лет.

Визит состоялся на следующий день после того, как Венгрия стала председательствовать в Совете ЕС. "Цель венгерского председательства — внести свой вклад в поиск решения проблем, которые встают перед Евросоюзом. Поэтому я совершаю свой первый визит в Киев", — написал Орбан в фейсбуке. Этими словами венгерский премьер сопроводил фотографию, на которой он и Зеленский жмут друг другу руки.

Украинские СМИ опубликовали запись совместной пресс-конференции двух лидеров, на которой премьер-министр Венгрии призвал президента Украины подумать о прекращении огня. "Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Из-за правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры", — сказал Орбан.

Представители Украины и стран Запада ранее неоднократно говорили, что сейчас любое перемирие будет выгодно России, поскольку позволит ей накопить ресурсы для будущего наступления. Накануне, в интервью американским журналистами, президент Зеленский сказал, что в принципе готов пойти на непрямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным при участии международных посредников.

Орбан также заявил, что надеется на улучшение отношений между Будапештом и Киевом, и первым шагом к этому может стать заключение широкого соглашения о сотрудничестве. Он также сказал, что Венгрия готова принять участие в модернизации украинской экономики.

Ожидается, что во второй половине дня во вторник оба лидера выступят с официальными заявлениями.

Почему Орбан поехал в Киев?

Это первый визит Орбана в Киев за десять с лишним лет. До этого он не бывал в Украине ни при нынешнем президенте Зеленском, ни при его предшественнике Петре Порошенко. В последний раз Орбан посещал Украину в 2012 году для переговоров с Виктором Януковичем.

Первыми о поездке Орбана в понедельник написали со ссылкой на анонимные источники британские газеты Financial Times и Guardian. По сведениям этих СМИ, венгерский премьер-министр решил отправиться в Киев после того, как Украина ради снятия венгерского вето на начало переговоров о ее вступлении в ЕС пошла на уступки в вопросе особых прав мадьярского меньшинства в Закарпатье.

Ранее глава пресс-службы Орбана Берталан Хаваши сообщил газете Magyar Nemzet, что Зеленский и Орбан обсудят перспективы окончания войны. "Важнейшая тема дискуссии — возможность достижения мира. Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений", — сказал Хаваши.

С 1 июля Венгрия на полгода заняла пост страны-председателя ЕС, но, как сказал The Guardian анонимный собеседник в Киеве, было не вполне ясно, в каком качестве Орбан собирается в Украину: как премьер-министр своей страны или как представитель ЕС. "Тут явно есть конфликт [между интересами ЕС и Будапешта]", — считает источник газеты.

Орбан остается единственным европейским лидером, поддерживающим отношения с Путиным. Он также высказывался против помощи Украине и недавно заблокировал решение ЕС о выделении Киеву масштабного пакета финансовой помощи. Венгрия согласилась снять свое вето только после того, как остальные лидеры Евросоюза на специальном саммите заявили Орбану, что его позиция в этом отношении недопустима.

Орбан также возражал против решения НАТО принимать более активное участие в оказании военной помощи Украине. Альянс утвердил программу содействия Киеву только после того, как Венгрия получила гарантии, что ее представители не будут в ней участвовать.

В середине мая Зеленский и Орбан провели телефонный разговор, который, по словам президента Украины, был продолжительным и обстоятельным.

Летом Венгрия также сняла возражения против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По сведениям украинской прессы, в ответ Киев пошел на некоторые уступки в отношении положения национальных меньшинств, в том числе украинских венгров. Как писало издание "Украинская правда", речь шла об 11 требованиях Будапешта, которые касаются права на использование венгерского языка при обучении школьников и особого статуса территорий, где живут этнические венгры.

"В Брюсселе так продолжаться не может"

Накануне приезда в Киев Орбан дал развернутое интервью венгерскому телевидению, в котором, в частности, дал понять, что скорого конца войны между Россией и Украиной ждать не приходится, поскольку на основные должности в ЕС на прошлой неделе были назначены люди, представляющие "провоенные" силы Европы.

В частности, он имел в виду премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая вскоре займет пост главы европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля. Каллас выступает за продолжение европейской помощи Киеву вплоть до победы Украины и является резким критиком Кремля и лично Путина.

Орбан убежден, что успех правых партий на прошедших недавно выборах в Европарламент, а также на местных выборах в ряде европейских стран, говорит о том, что Европа желает смены курса. Однако, сказал он, Брюссель в нынешнем его виде не готов это признать и мертвой хваткой цепляется за власть.

Премьер-министр Венгрии дал понять, что именно эта его позиция, а также "независимая" политика Будапешта в отношении нелегальной миграции, экологии и экономики делают его неугодной персоной в коридорах европейской власти.

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