С начала войны в Украине в 2022 году российские боевые подводные лодки дважды совершали миссии в районе Ирландского моря, сообщили агентству Bloomberg три источника, знакомые с этим вопросом. Это беспрецедентный шаг Кремля, который заставил армию Великобритании принять меры по защите британских и ирландских вод.

Впервые российская подводная лодка класса Kilo появилась рядом с Ирландским морем, отделяющим остров Ирландия от Великобритании, около 18 месяцев назад, рассказали люди, пожелавшие остаться анонимными. Второй случай произошел совсем недавно. По словам источников Bloomberg, масштабы передвижений подлодки выходили за рамки того, что ранее наблюдали британские официальные должностные лица.

Двое из них сказали, что официальные лица США знали о перемещениях подлодок. Министерство обороны Великобритании заявило, что "не комментирует операции". Между тем, высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена заявил, что США контролируют военно-морскую деятельность России. Представители Белого дома отказались комментировать последний отчет, а Министерство обороны России не сразу ответило на просьбу о комментарии.

Подлодка класса Kilo - дизельно-электрическая боевая субмарина, способная стрелять российскими крылатыми ракетами "Калибр", а также торпедами и морскими минами. В июне российские государственные СМИ сообщили, что подлодки РФ, включая подлодку "Казань" класса "Ясень", провели имитационные учения в Атлантическом океане в преддверии визита на Кубу.

О нахождении российских подлодок в окружающих Великобританию и западную Ирландию водах во время войны в Украине уже было известно, однако ранее не сообщалось, что они направлялись в Ирландское море. В 2023 году ирландские СМИ сообщили, что британский вертолет и военный корабль "прогнали" российскую подлодку в районе гавани Корка на юго-западе Ирландии, действуя потому, что у ирландских военных не было возможностей противодействия подводным угрозам.

В свою очередь, в июне BBC сообщила, что российская подлодка была замечена у берегов Шотландии, а затем отправилась на Кубу.

Представитель Министерства обороны Ирландии заявил, что не комментирует операции вооруженных сил других стран. Не связывая это с сообщениями о российских подлодках, представитель ведомства сказал, что воздушные и военно-морские силы ведут "усиленное морское патрулирование" вблизи энергетической инфраструктуры в Ирландском море.

Корк также является местом, где проходит подводный кабеля EXA Atlantic, который соединяет Канаду и Великобританию. Представитель оборонного ведомства сообщил, что правительственные учреждения также взаимодействуют друг с другом по вопросам защиты информационных кабелей страны.

Появление российских подлодок у берегов Великобритании и Ирландии может быть попыткой выявить слабые места в британской обороне или запугать Лондон в ответ на его поддержку Украины, считают источники Bloomberg.

По словам одного из собеседников Bloomberg, российской субмарине будет непросто успешно пройти Ирландское море, не нарушив международное право, из-за сложности претензий на территориальные воды. Подлодки по закону должны перемещаться по поверхности территориальных вод. Различные глубины Ирландского моря затруднят передвижение российского судна, сказал собеседник.

Военно-морской институт США называет программу Kilo "одной из самых успешных военно-морских программ в современной истории". По данным института, более 60 подводных лодок класса Kilo остаются в строю. Они использовались в Черном море для атак на цели в Украине.

Максимальная скорость подводных лодок класса Kilo составляет 17 узлов на поверхности и 20 узлов под водой, говорится в информационном бюллетене на сайте Военно-морского института США.

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