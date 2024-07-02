Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Киеве предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, для многих подтвердив этим свою репутацию промосковского политика. Орбан приехал в Украину на следующий день после того, как Венгрия на полгода возглавила Совет ЕС. Би-би-си рассказывает об итогах визита.

"Главная тема визита — возможность достижения мира", — описывало повестку встречи агентство Reuters, цитируя пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.

"Сегодня мы будем говорить о том, как обеспечить справедливый и долгосрочный мир", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Однако по итогам переговоров заявление о перспективах урегулирования сделал только венгерский премьер.

"Мы очень высоко ценим все инициативы господина Зеленского ради достижения мира", но "они требуют много времени и […] очень усложнены правилами дипломатии", цитирует Орбана "Интерфакс-Украина".

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", — пересказал Орбан суть своей инициативы после завершения переговоров.

Владимир Зеленский не ответил на предложение Орбана, ограничившись словами благодарности Венгрии за поддержку коммюнике недавнего саммита мира в Швейцарии, на котором обсуждалась украинская "формула мира".

Среди десяти пунктов "формулы" — восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с украинской территории, выплата Россией компенсации и наказание агрессора.

Москва декларирует готовность к прекращению огня и началу переговоров, но только после того, как Киев выполнит множество условий: выведет войска из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, откажется от планов вступить в НАТО и т. п.

Само по себе прекращение огня, по мнению многих западных комментаторов, лишь позволит Москве накопить силы перед следующим наступлением.

Но Орбан не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы, отмечает "Украинская правда".

"Я очень благодарен президенту за его откровенное мнение по этому вопросу", — заявил он, пообещав передать позицию Зеленского другим лидерам Евросоюза.

Это была первая с начала полномасштабного российского вторжения поездка в Киев венгерского премьера, которого считают главным союзником Москвы в Евросоюзе. Он не приезжал в Украину почти 10 лет.

Предыдущая короткая встреча Орбана и Зеленского на полях саммита в Брюсселе в конце июня, судя по фото и видео, была если не конфликтной, то как минимум эмоциональной. Именно Венгрия ранее наложила вето на предоставление Киеву возможности использовать доходы от замороженных российских активов и угрожала заблокировать также начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Вместе с Москвой, против помощи Киеву

Орбан приехал в Киев на следующий день после того, как к Венгрии на ближайшие шесть месяцев перешло председательство в Совете ЕС. Эти полгода станут "вызовом" для Евросоюза, комментировал эту плановую ротацию премьер Польши Дональд Туск, отсылая к особой роли и позиции Будапешта по многим принципиальным вопросам общеевропейской политики.

Венгерский премьер не скрывает своих особых отношений с Москвой. Орбан лично встречался с Владимиром Путиным после начала полномасштабного российского вторжения (это произошло в Китае в октябре 2023 года) и публично заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России и хотела бы продолжать двусторонние контакты.

На уровне Евросоюза Венгрия последовательно блокировала программы поддержки воюющей Украины, пользуясь тем, что такие решения требуют единогласного одобрения.

Именно вето Будапешта на несколько недель затормозило принятие решения направить Украине доходы от замороженных российских активов. Венгрия объясняла свою позицию нежеланием быть причастной к поставке Киеву оружия.

И именно Венгрия препятствовала началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, настаивая, что она не соответствует формальным требованиям. В итоге Орбан согласился поддержать старт переговоров с условием, что Киев обязуется выполнить требования Будапешта по расширению прав венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.

Известно, что попытки уговорить Венгрию или надавить на нее, найти компромисс или способ обойти ее сопротивление отнимают у европейских чиновников и дипломатов немало сил и времени.

Иногда им приходится прибегать к хитростям. Например, когда лидеры ЕС должны были согласовать старт процесса переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз, канцлер Германии Олаф Шольц предлож

ил Орбану "сходить за кофе" — чтобы это решение было принято в отсутствие венгерского премьера, но тот мог бы с чистой совестью говорить, что не голосовал за него.

Теперь, когда Венгрия временно возглавила Совет ЕС, Орбан может захотеть улучшить отношения с Киевом, считает украинский политолог Владимир Фесенко. "Венгерскому премьеру, чтобы не разрушить свое председательство, не сделать его сугубо конфликтным и, в конце концов, возможно провальным, нужно продемонстрировать свой политический вес в роли представителя ЕС", — цитирует его "Украинская правда".



Соседи или друзья

Помимо вопросов мирного урегулирования Орбан планировал обсудить в Киеве и отношения двух стран, имеющих примерно 130 км общей границы. В этой повестке переговоры, судя по заявлениям двух лидеров, могут оказаться более продуктивными.

В частности, по итогам встречи Зеленский и Орбан анонсировали подготовку широкого двустороннего договора о сотрудничестве. Орбан заявил о готовности улучшить отношения с Киевом и "оставить позади разногласия". Венгрия, по его словам, готова участвовать в модернизации украинской экономики.

Прогресс есть и по вопросу прав этнических венгров, проживающих на западе Украины, в Закарпатье, сообщил Орбан. На ущемление их прав как этнического меньшинства Украины венгерский премьер ссылался, в частности, мотивируя отказ поддержать начало переговоров Киева и Брюсселя о вступлении Украины в ЕС.

Зимой Венгрия передала Украине список из 11 пунктов по этой теме, Украина уже обещала выполнить требования Будапешта, признавая, что это будет непросто. Среди них — гарантированное политическое представительство венгерского меньшинства в украинском парламенте, свободное использование венгерского на выборах и в политической жизни, право выбора венгерского как языка обучения в вузе и т. п.

В свою очередь, Орбан в Киеве пообещал профинансировать открытие первой украинской школы в Венгрии.

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