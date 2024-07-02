По меньшей мере 116 человек погибли во время давки на религиозном собрании в индийском штате Уттар-Прадеш, в округе Хатрас. Власти говорят, что число погибших может вырасти.

Трагедия произошла в деревне Рати Бханпур, на окраине которой люди собрались, чтобы послушать известного проповедника Бхоле Бабу. Такие религиозные встречи называются сатсанг.

Процесс опознания жертв, среди которых много женщин, а также дети, все еще продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим в давке.

Пока неясно, что именно привело к давке. По словам очевидцев, выход был слишком узким, и, когда люди покидали мероприятие, из-за сильной пылевой бури возникла неразбериха и паника, в результате чего многие люди оказались затоптаны.

Начальник полицейского отделения Хатраса Ашиш Кумар сообщил, что давка произошла из-за того, что на мероприятие собралось слишком много людей.

"Число посетителей превысило разрешенный администрацией лимит, что и привело к давке" — говорится в заявлении, опубликованном правительством штата.

Мертвых и контуженных участников мероприятия привозили в травматологический центр на грузовиках, тук-туках и даже на мотоциклах. Места внутри больницы не хватило, и тела стали складывать прямо у входа. На одном из появившихся в соцсетях роликах видна женщина, плачущая над несколькими бездыханными телами в кузове грузовика, на другом – лежащие рядом тела мужчины и женщины.

Одна из присутствовавших на мероприятии женщин по имени Шакунтала Деви рассказала агентству Press Trust of India (PTI), что давка произошла, когда собравшиеся стали покидать место сатсанга, который продолжался целый день. По ее словам, люди падали друг на друга, пытаясь поближе подойти к проповеднику или собрать немного земли из-под его ног.

"Люди падали в сточную канаву у дороги. Они начали валиться один на другого и задохнулись насмерть", – сказала она.

Генеральный инспектор округа Хатрас Шалаб Матур сказал, что сатсанг проходил в закрытом шатре и что люди по окончании проповеди просто хотели поскорее выбраться на свежий воздух.

"Все происходило в закрытом помещении и, судя по всему, людям просто не хватало воздуха. Они пытались поскорее вырваться наружу, что и привело к давке", — пояснил он.

Главный врач округа Этах Умеш Кумар Трипати сказал, что число погибших, скорее всего, вырастет, потому что часть пострадавших отвезли для оказания экстренной медицинской помощи в больницу соседнего округа.

"По приблизительным оценкам, в здешний медицинский центр уже поступили не менее 150 раненых", — сказал он.

Он также отметил, что в результате давки погибли по меньшей мере три ребенка.

Официальный представитель медицинских властей соседнего округа сообщил, что патологоанатомы уже начали проводить вскрытия, чтобы установить точную причину смерти.

Пока что в Хатрасе царит полная неразбериха: многие люди пытаются найти своих близких, а многие тела остаются невостребованными.

Машин скорой помощи не хватает – каждая привозит по два-три тела.

Власти штата заявили, что для расследования инцидента сформирована специальная комиссия высокого уровня, подчеркнув, что на данный момент главная задача администрации – оказать посильную помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Несчастные случаи на религиозных мероприятиях в Индии происходят довольно часто, поскольку на многие из них большое число людей собирается в ограниченном пространстве, а меры безопасности практически не соблюдаются.

В 2018 году около 60 человек погибли после того, как поезд врезался в толпу, наблюдавшую за празднованием индуистского фестиваля Виджаядашами.

В 2013 году в результате давки на индуистском религиозном празднике в центральном штате Мадхья-Прадеш погибли 115 человек.

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