Пограничники Беларуси приступили к усиленной охране государственной границы, заявил Александр Лукашенко вечером 2 июля, пишет со ссылкой на "Интерфакс" портал Meduza.io.

"Пограничники переведены на усиленную охрану границы, развернуты Силы спецопераций. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО — как наши, так и российские", — сказал он, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню независимости Беларуси.

Лукашенко заявил, что на позиции также вывели ракетные системы "Искандер" и системы залпового огня "Полонез".

Лукашенко отметил, что "никаких красных линий не будет", а в случае атаки на Беларусь он не исключает "удар всеми видами вооружений по заданной цели".

Вместе с тем Лукашенко считает, что "никаких столкновений" на границе Беларуси и Украины не будет. Он добавил: "Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет".

Власти Беларуси в последние дни заявляют о том, что украинские военные активизировались на границе двух стран. В Государственной пограничной службе Украины заявили 1 июля, что усиливают границу, "чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Беларуси". Украинские пограничники назвали заявления Минска "информационной операцией" и отметили, что Беларусь с 21 июня проверяет боеготовность своих военных подразделений.

Россия в начале полномасштабного вторжения войск в Украину использовали в том числе подразделения, размещенные в Беларуси. Также с белорусской территории неоднократно наносили авиаудары по Украине.

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