Утром российские военные нанесли удар по Днепру, сообщил мэр украинского города Борис Филатов в своем Telegram-канале. По данным главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, к полудню известно о как минимум четырех погибших и 27 раненых мирных жителях.

"В двух школах выбиты окна, пострадали 3 детских сада — также выбиты окна. В детскую больницу в реанимацию прилетел осколок в окно — без пострадавших. Фактически уничтожена амбулатория. Также в еще одной больнице загорелось здание архива", — цитирует Филатова издание "Украинская правда".

Ранее корреспонденты "Суспільне" сообщали, что в результате атаки был поврежден один из торговых центров в Днепре, а также автозаправочная станция и несколько автомобилей.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, утром российские военные атаковали территорию Украины тремя крылатыми ракетами "Искандер", четырьмя управляемыми авиаракетами Х-59 и пятью дронами Shahed. Основной удар пришелся на Днепропетровскую область. Украинским военным удалось сбить один "Искандер", а также все Х-69 и беспилотники.

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