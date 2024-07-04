Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Киев 2 июля - впервые за время вторжения России, - предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить безотлагательное прекращение огня на линии столкновения с российской армией. "Я попросил украинского президента подумать о том, можем ли мы изменить повестку дня, ускорить мирные переговоры, сначала прекратив огонь", - сказал Орбан в заявлении для прессы по окончании двусторонних переговоров с Зеленским.

И хотя визит главы венгерского правительства носил статус рабочего и его главной целью было обсуждение требований Будапешта по поводу особых прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, в украинскую столицу Орбан прибыл еще и в роли главы Совета Европейского Союза. Он подчеркнул, что война в Украине "влияет на безопасность Европы" и, так как последующие шесть месяцев Венгрия будет председательствовать в ЕС, то с первым визитом решил приехать именно в Киев, ведь "мир – это важный вопрос". Но имел ли Виктор Орбан право говорить от имени всего ЕС, делая Украине подобные предложения?

Мандата говорить от имени ЕС у Орбана не было

У Виктора Орбана не было официального мандата Брюсселя на то, чтобы оглашать подобные мирные инициативы, хотя о его намерении посетить Киев лидеры стран Евросоюза, разумеется, знали, сообщил DW на условиях анонимности европейский дипломат, работающий в миссии ЕС в Украине. "Этот визит был в некотором роде гибридным, ведь во время переговоров Орбан и Зеленский обсуждали преимущественно двусторонние отношения, переживающие сейчас очень сложный этап. Но, с другой стороны, поводом для визита стало все-таки начало председательства Венгрии в ЕС", - отметил собеседник. Он подчеркнул, что в офисе президента Украины предложения Орбана о прекращении огня с РФ восприняли "исключительно как инициативу Будапешта, а не как послание от имени всего ЕС".

Внешняя политика ЕС определяется Европейским советом и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам, напомнила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман. Поэтому в Берлине исходят из того, что Виктор Орбан сделал заявления о прекращении огня в качестве премьер-министра Венгрии. "Мы убеждены, что ни одна страна не заинтересована в справедливом и прочном мире больше, чем сама Украина. Однако мы также считаем, что само по себе прекращение огня без отвода российских войск было бы принуждением к миру", - заявила Хоффман на правительственной пресс-конференции 3 июля, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Председательство в ЕС как политическая сцена для Орбана

Согласно европейским договорам, роль председательства определенной страны в ЕС заключается в том, чтобы быть "честным посредником между государствами-членами для продвижения европейского законодательства, а мы в настоящее время мы находимся между законодательными процессами". "Таким образом, председательство в ЕС дает Орбану мало власти, но он, похоже, с самого первого дня был настроен на то, чтобы использовать президентство как политическую сцену для продвижения своих идей", - считает Мария Ионела Чиолан, научный сотрудник по вопросам европейской внешней политики брюссельского Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса.

Таким образом предложение Орбана в Киеве выражает лишь его собственную позицию, а не позицию Европейского Союза, убеждена эксперт. "В настоящее время точка зрения руководства Евросоюза и основных политических групп, получивших большинство мест в Европарламенте, заключается в том, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что самим украинцам предстоит решать, когда и как они хотят начать мирные переговоры с Кремлем", - подчеркнула Чиолан.

Глас ЕС или рупор Кремля?

"Мирные предложения" Орбана вызвали значительный резонанс потому, что они во многом созвучны интересам Кремля. А Венгрия - единственная из стран ЕС, которая не только сама не предоставляет Украине оружия, но и выступает категорически против этого, пытаясь блокировать все европейские инициативы военной помощи Киеву. "Хотя многие европейские лидеры уже совершили визиты в Киев в знак солидарности, Орбан там никогда не был. Теперь он хочет использовать председательство Венгрии в ЕС как платформу для мирных предложений, которые в значительной степени выгодны России", - считает аналитик Европейского совета по международным отношениям Андреас Бок.

О том, что венгерский премьер в Киеве пытался продвигать российские интересы, может свидетельствовать и то обстоятельство, что в тот же день, когда Орбан встретился с Зеленским, состоялся телефонный звонок министров иностранных дел России и Венгрии, отмечает профессор Боннского университета Андреас Хайнеман-Грюдер. "После него Лавров (министр иностранных дел РФ. - Ред.) сказал: "Да, мы тоже отстаиваем интересы венгерского меньшинства в Украине". Выходит, будто Венгрия тоже косвенно поддерживает позицию России по поводу (как утверждает Москва, преследования. - Ред.) русскоязычных в Украине", - отметил Хайнеман-Грюдер.

Точчи: В Киеве Орбан говорил от имени крайне правых сил

Но эксперты все же склонны оценивать "миротворческие" попытки Виктора Орбана в Киеве с учетом последних политических тенденций, сложившихся в самом Евросоюзе после выборов. Мария Ионела Чиолан напоминает, что 30 июня Орбан объявил о планах создать в Европарламенте новую правопопулистскую группу "Патриоты Европы" "с евроскептической, антимиграционной и пацифистской повесткой дня" и что в Киеве он "попытался представить себя как лидер этого зарождающегося нелиберального движения в Европе".

С этой оценкой согласна и директор Римского института международных отношений Натали Точчи. По ее мнению, Орбан огласил выгодные Москве тезисы о перемирии "с намерением создать впечатление, что он говорит от чьего-то имени в ЕС - возможно, от имени набирающих силу крайне правых". "Могу предположить, что цель его заявлений в Киеве связана скорее со сферой пропаганды, чем с дипломатией, но, как мы знаем, пропаганда является ключевым элементом в этой войне (России против Украины. - Ред.) ", - подчеркнула Точчи.

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