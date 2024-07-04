Российские войска в ночь на 4 июля нанесли удар по территории Украины дронами типа "Шахед-131/136". Всего из Курской области, заявило командование Воздушных сил ВСУ, было запущено 22 беспилотника.

Силам ПВО удалось сбить 21 дрон над Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областями.

Городская военная администрация Киева заявила, что беспилотники пытались атаковать столицу Украины "волнами и с разных направлений". Все дроны силам ПВО удалось сбить на подлете к Киеву, подчеркивается в сообщении, пострадавших и разрушений в городе нет.

Власти Черниговской области, в свою очередь, заявили, что один из российских "шахедов" поразил инфраструктурный объект. "На данный момент без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением [электроснабжения]", — написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Чаус. Он добавил, что воздушная тревога в области продолжалась более пяти часов.

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