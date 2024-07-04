Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии, которая сейчас занимает пост председателя Совета ЕС, нет полномочий на ведение диалога с Россией от имени Европейского союза. Ранее несколько СМИ сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу намерен отправиться в Москву с визитом, сообщает русская служба Би-би-си.

В сообщении Мишеля в сети Х (бывший твиттер) не упоминается возможная поездка Орбана в Россию, однако его пост был опубликован вскоре после того, информация о ней появилась в СМИ.

"У сменного президента ЕС нет мандата на ведение диалога с Россией от имени ЕС. Позиция Европейского совета ясна: Россия — это агрессор, а Украина — жертва агрессии. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без Украины", — написал Мишель.

Данные о визите Орбана в Москву опубликовало "Радио Свободная Европа", а также венгерский журналист Саболч Пани. Они не подтверждены официальными источниками.

Венгрия с 1 июля стала председательствовать в Совете ЕС. Свой недавний приезд в Киев Орбан объяснил тем, что в ходе своего председательства Будапешт должен обеспечивать решение проблем, стоящих перед ЕС.

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