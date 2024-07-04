Глава Донецкой областной администрации Сергей Лысак сообщил о смерти еще одной пострадавшей при российском ударе по Днепру, нанесенном в среду, сообщает русская служба Би-би-си.
"В больнице умерла 58-летняя женщина. Она пострадала во время вчерашней атаки россиян по Днепру", — написал Лысак.
Таким образом общее число погибших в результате удара достигло семи, сообщает глава администрации.
Российские военные утром 3 июля атаковали Днепр ракетами и беспилотниками. Сообщалось, что ранения получили более 50 человек.
Сегодня в Днепре — день траура.
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