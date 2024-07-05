Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с необъявленным визитом, передают мировые агентства в пятницу, 5 июля. Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, цель поездки - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с необъявленным визитом, передают мировые агентства в пятницу, 5 июля. Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, цель поездки - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным", - цитирует Хаваши информагентство MTI.

Орбан не представляет в России интересы ЕС

Ранее о планах Орбана посетить Россию и озабоченности Брюсселя в этой связи написали некоторые СМИ. 5 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что премьер-министр Венгрии "никоим образом" не будет представлять Евросоюз в ходе этой поездки.

Визит Орбана в Москву "проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, подчеркнул Боррель. Он добавил, что, несмотря на то что Венгрия недавно стала по ротационному принципу страной - председателем Евросовета, это не дает Орбану официальных полномочий, чтобы представлять Евросоюз за рубежом. Право на это остается за самим Боррелем, являющимся верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Путину было предъявлено обвинение Международным уголовным судом и выдан ордер на арест за его роль в связи с принудительной депортацией детей из Украины в Россию", - напомнил Боррель.

Визит Виктора Орбана в Киев

"Миротворческая миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - говорится в посте, опубликованном в аккаунте Орбана в соцсети X около полудня 5 июля.

2 июля Виктор Орбан побывал в Киеве - впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Там он предложил президенту страны Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня.

Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским в этот день, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", - заявил Орбан.

Зеленский возразил главе венгерского правительства, что его стране нужен "справедливый мир". В то же время украинский лидер призвал европейские государства продолжать оказывать его стране военную помощь для защиты от российской агрессии. "Для всех нас в Европе очень важно, чтобы европейская поддержка Украины оставалась на достаточном уровне", - подчеркнул он.

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