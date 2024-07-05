Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после трехчасовых переговоров в Кремле сделали заявление для прессы. Пресс-конференция с вопросами не предполагалась.

По словам Путина, побывавший во вторник в Киеве венгерский премьер рассказал ему о своем предложении президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь. Он очередной раз выступил с утверждением, что Москва готова к переговорам.

По выражению Путина, в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. Украинские власти, как утверждает Путин, "не допускают" мысли о прекращении боевых действий, так "исчезает предлог для продления военного положения".

Еще Путин сказал, что после отмены военного положения у Зеленского нет шансов победить на выборах. Он также повторил свою мысль о том, что Россия не согласна на временную приостановку огня, потому что Украина не смогла использовать пазу для восстановления потерь.

Главным условием "полного и окончательного завершения конфликта" Путин, который напал на Украину в феврале 2022 года, назвал "полный вывод" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областей.

Визит Орбана, чья страна начала председательствовать в ЕС, Путин назвал попыткой восстановить диалог. Ранее в пятницу представители Евросоюза заявили, что венгерский президент в Москве представляет только Венгрию, а не Европу.

"Европе нужен мир", — сказал Орбан журналистам. Мир, по его словам, не наступит без "каналов связи". "Способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом, — продолжил он. — Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны".

По словам премьера Венгрии, он хотел узнать, что думает Путин об "имеющихся мирных инициативах" и идее прекращении огня, а также о том, "в какой последовательности их можно провести".

"Практически не осталось стран, которые могли бы иметь контакт и с той, и с другой стороной, — заявил Орбан. — Поэтому я был на этой неделе в Киеве и сейчас нахожусь в Москве". "Я буду работать и дальше в этом направлении", — подытожил премьер-министр Венгрии.

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