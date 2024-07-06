Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что присоединился бы к своему венгерскому коллеге Виктору Орбану в его поездке в Москву, если бы его здоровье после покушения позволяло ему это сделать.

"Я хочу выразить свое восхищение венгерским премьером за то, что он без колебаний совершил поездки в Киев и Москву, — сказал Фицо во время первого публичного выступления после покушения. — Если бы состояние моего здоровья позволяло мне поехать, я бы с удовольствием присоединился к нему".

Венгрия и Словакия отказались оказывать безвозмездную военную помощь Украине. Виктор Орбан заявил, что его миссия во время поездок в Киев и Москву — помочь прекратить войну. И он, и Фицо выступают за мирные переговоры с Россией.

"Мирных переговоров и инициатив никогда не бывает много", — сказал Фицо в пятницу.

59-летний премьер восстанавливается после тяжелых ранений, которые он получил 15 мая покушения в Словакии. Он перенес две длительные операции и 31 мая был переведен на домашнее лечение в Братиславу.

В пятницу он выступил на церемонии, посвященной прибытию святых Кирилла и Мефодия в бывшую Великую Моравию в 863 году для распространения христианства среди славянских народов.

Его речь в замке Девин недалеко от столицы Братиславы длилась более 15 минут и была встречена бурными аплодисментами, сообщает AFP.

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