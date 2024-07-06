Новым президентом Ирана избран умеренный кандидат Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан, которого некоторые наблюдатели называют реформистом, победил во втором туре президентских выборов Ирана. Они были назначены после того, как предыдущий лидер Ирана Ибрагим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета.

Во втором туре президентских выборов Масуд Пезешкиан набрал 53,3%, его соперник — консерватор Саид Джалили получил 44,3%.

Выборы были назначены после того, как предыдущий президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета (вместе с ним погибли еще семь человек). Второй тур выборов пришлось проводить после того, как ни один из кандидатов не получил большинства голосов в первом туре 28 июня.

После подведения итогов выборов Пезешкиан поблагодарил своих сторонников, которые пришли голосовать "с любовью и для того, чтобы помочь" стране, передает AFP. "Мы протянем руку дружбы всем; мы все люди этой страны; мы должны использовать каждого для прогресса страны", — сказал он по государственному телевидению.

Масуд Пезешкиан, бывший кардиохирург, во время предвыборной кампании критиковал иранскую полицию нравов. Он обещал прекратить "изоляцию" Ирана от остального мира. Кроме того, Пезешкиан призывал к "конструктивным переговорам" с Западом по поводу возобновления ядерной сделки 2015 года, в рамках которой Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление западных санкций.

Консерватор Саид Джалили выступал за сохранение статус-кво Ирана. Бывший участник ядерных переговоров пользуется большой поддержкой среди наиболее религиозных общин Ирана. Джалили известен своей жесткой антизападной позицией и выступает против восстановления ядерной сделки, которая, по его словам, пересекла "красные линии" Ирана.

Хотя Пезешкиана считают реформистом, он глубоко предан духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Некоторые эксперты ранее заявляли, что в случае его избрания Ирану не следует ожидать чего-то большего, чем смягчения тона по отношению к внутренней оппозиции.

Явка избирателей повысилась

Хотя в Иране 61,5 млн избирателей, имеющих право голоса, в первом туре президентских выборов 28 июня проголосовало лишь около 40% – это наименьший показатель со времен Исламской революции 1979 года.

Во втором туре явка избирателей составила 49,8%. Количество испорченных бюллетеней превысило 600 000, сообщает AFP.

Прийти проголосовать людей призывали в том числе местные СМИ.

Реформистская ежедневная газета Sazandegi писала: "Будущее связано с вашими голосами", а газета Hammihan – "Теперь ваша очередь". Ежедневное издание Hamshahri, управляемое муниципалитетом Тегерана, опубликовало материал под названием "100 причин для голосования".

При этом в иранских социальных сетях распространился хэштег "предательское меньшинство", призывающий не голосовать ни за одного из кандидатов и называющий любого, кто это сделает, "предателем".

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи отверг предположения о том, что низкая явка свидетельствует о неприятии его правления.

"Есть причины [низкой явки], и политики, и социологи изучат их, но если кто-то думает, что те, кто не голосовал, выступают против истеблишмента, они явно ошибаются", — сказал он.

В 2022 году Иран потрясла огромная волна протестов, вызванная смертью 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов по обвинению в нарушении строгого дресс-кода Ирана.

Правозащитные организации заявляют, что в ходе репрессий сотни людей были убиты и тысячи задержаны.

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