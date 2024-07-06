Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Комментируя такое решение венгерского лидера, глава литовской дипломатии дал понять, что президента России Владимира Путина следует встречать не рукопожатием.

"Наручники, а не рукопожатия", – написал Ландсбергис в социальной сети X.

В пятницу сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Визит В. Орбана состоялся через несколько дней после его визита в Киев.

"В рамках своей миротворческой миссии Орбан прибыл в Москву", – сообщил национальному информационному агентству MTI пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши, добавив, что венгерский лидер встретится там с В. Путиным.

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