Лидер "Национального объединения" Ле Пен прокомментировала политические заявления капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, который выразил озабоченность победой правой партии на выборах.

Ранее нападающий французокой сборной назвал "катастрофой" победу "Национального объединения" в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.

"Французы устали получать нравоучения и рекомендации по голосованию. Я думаю, что господин Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам, за кого им голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц, в то время как они сами миллионеры, живущие за границей, начинает восприниматься плохо", - сказала Марин Ле Пен.

По ее словам, "Это выборы эмансипации, где французский народ хочет взять свою жизнь в свои руки и голосовать так, как ему хочется", сообщает Sports.ru.

По мнению бывшего кандидата в президенты Франции,

Сборная Франции относится к "тем людям, которым повезло жить хорошо, быть защищенными от небезопасности, бедности, безработицы и всего, что затрагивает и ранит наших соотечественников", и они должны "сохранять определенную сдержанность".

Представитель "Национального объединения" Лоран Якобелли тоже прокомментировал слова Килиана Мбаппе.

"Я не выхожу на поле и не раздаю советы как тренер. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Килиан Мбаппе находится в сборной Франции. Он носит футболку национальной команды, представляет всех французов без исключения, независимо от их голоса", – заявил представитель "Национального объединения".

В воскресенье, 7 июля, во Франции состоится второй и решающий тур парламентских выборов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно объявил в стране внеочередные парламентские выборы в начале июня, сразу после голосования за депутатов Европарламента, где во Франции победило"Национальное объединение".

В первом туре парламентских выборов, каждый третий французский избиратель поддержал RN — кране правую партию во главе с Марин Ле Пен и Джорданом Барделла, которая в прошлом называлась "Национальный фронт".

Сборная Франции по футболу сейчас выступает на чемпионате Европы в Германии. Французы прошли в 1/2 финала, где сыграют против сборной Испании. Капитан "трехцветных" Килиан Мбаппе в первом матче турнира - против Австрии - получил перелом носа, и теперь играет в защитной маске. Мбаппе провел 4 матча и забил один гол - с пенальти в ворота Польши в 3-м туре.

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