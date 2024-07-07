Премьер Венгрии Орбан, председательствующий по ротации в ЕС, принял участие в саммите Организации тюркских государств. Это вызвало недовольство в руководстве ЕС, поскольку Брюссель не уполномочивал его на это.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председательствующий в настоящее время по ротации в ЕС, вызвал новый всплеск недовольства в Брюсселе несогласованным участием в неформальном саммите Организации тюркских государств в Азербайджане.

Участие Орбана в саммите в Шуше происходило исключительно в рамках двухсторонних отношений между Венгрией и этой организацией, указал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в субботу, 6 июля.

В заявлении Борреля подчеркивается, что Венгрия не получала от ЕС мандата на продвижение отношений с Организацией тюркских государств. "Венгрия в настоящее время является страной-членом ЕС, которая по ротации выполняет функции председателя до 31 декабря 2024 года. Это не предусматривает функций внешнего представительства Евросоюза, которые входят в компетенцию председателя Евросовета на уровне глав государств и верховного представителя по внешней политике и безопасности на министерском уровне", - поясняется в документе.

Попытки признания "Турецкой республики Северного Кипра"

Жозеп Боррель также выразил недовольство попыткой легитимизировать так называемую "Турецкую республику Северного Кипра" (сепаратистский регион Кипра, признаваемый лишь Турцией) путем предоставления ей статуса наблюдателя в данной организации.

"Это решение вызывает сожаление и находится в противоречии с тем, что целый ряд членов организации выразили решительную поддержку принципу территориальной целостности и Уставу ООН. ЕС уже неоднократно со всей ясностью заявлял, в том числе на высшем политическом уровне, что ЕС признает в качестве субъекта международного права только Республику Кипр в соответствии с резолюциями Совбеза ООН", - заявил глава европейской дипломатии.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году Турцией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном. Венгрия имеет в ней статус наблюдателя. Этим статусом пользуется и "Турецкая республика Северного Кипра", что вызывает недовольство в Брюсселе.

Визит Орбана в Москву

Виктор Орбан вызвал раздражение у Брюсселя уже через несколько дней после заступления на пост председателя ЕС, когда посетил Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Целый ряд представителей ЕС тогда заявили, что Орбан не представлял весь Евросоюз.

Боррель тогда подчеркнул, что Орбан не получал мандата от других 26 стран ЕС на этот визит и "ни в какой форме не представлял Евросоюз" в ходе пребывания в Москве.

Виктор Орбан уже неоднократно задерживал введение санкций ЕС против России из-за ее войны против Украины.

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