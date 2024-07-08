Коалиция левых партий "Новый народный фронт" (NPF) одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции и получила 182 места в Национальном собрании, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которые приводят французские СМИ.

Второе место заняла центристская коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье — ультраправое "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.

Явка на выборах составила 66,63%.

При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства в парламенте. В Национальном собрании заседают 577 депутатов, для большинства необходимо 289 мест.

"Национальное объединение" заняло первое место по итогам первого тура и надеялось на высокий результат в ходе воскресного голосования, однако перед вторым туром левые и сторонники Макрона объединили усилия, чтобы предотвратить победу ультраправых.

"Бесчестные союзы помешали французам получить политику, направленную на восстановление страны", — заявил, комментируя результаты голосования, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в начале июня после победы французских ультраправых на выборах в Европарламент.

С места событий

Марк Лоуэн, Би-би-си, Париж

"Мы опечалены, разочарованы, поражены этим результатом", — сказала Роза, сторонница "Национального объединения", держа в одной руке французский флаг, а в другой — почти пустой бокал шампанского.

"Мы стали жертвами нечестного альянса, возглавляемого Макроном, чтобы не допустить нас к власти".

В штаб-квартире партии воцарилась гробовая тишина, когда появились первые прогнозы и стало понятно, что ожидания не оправдались, и партию отбросило на третье место.

Собравшиеся аплодировали Жордану Барделле — лидеру партии, который заявил сторонникам, что рано или поздно победа будет за ними. Марин Ле Пен приветствовали криками "Марин, президент".

Но вскоре штаб-квартира начала пустеть. Большинство французов посмотрело на возможность создания правительства "Национального объединения" и сказало "нет".

"Мы должны видеть положительные стороны: теперь у нас гораздо больше депутатов", — сказал Маттео Джаммаррези, еще один сторонник партии, который пытался придать позитивный настрой происходящему.

"Мы должны продолжать наращивать нашу поддержку. И 2027 год — следующие президентские выборы — будет нашим".

Еще вечером, после публикации первых предварительных итогов голосования, на улицы французских городов вышли ликующие толпы.

На площади Республики в Париже собрались тысячи людей. Как сообщали корреспонденты, поначалу акция была мирной, однако затем неизвестные начали зажигать файеры, поджигать мусорные баки и велосипеды и бить стекла автобусных остановок.

В Нанте в ходе акции вспыхнули беспорядки, после чего полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Европейские лидеры начали комментировать итоги выборов еще вечером в воскресенье.

"В Париже энтузиазм, в Москве разочарование, в Киеве облегчение. Достаточно, чтобы быть счастливым в Варшаве", — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приветствует "отказ Франции от ультраправых" и рост "левых, которые решают проблемы народа с помощью серьезной и смелой политики".

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