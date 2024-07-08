Foto: EPA/Scanpix/LETA

Киев и Варшава подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом в соцсети X сообщил президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Польше с официальным визитом.

Зеленский назвал подписанный сегодня документ "беспрецедентным". По словам украинского лидера, соглашение включает положение о "сбитии в воздушном пространстве Украины российских ракет и беспилотников, выпущенных в направлении Польши".

Также договор предусматривает сотрудничество в сфере военной авиации и возможность передачи Польшей в пользу ВСУ дополнительных боевых самолетов. Еще один пункт соглашения касается формирования добровольческого Украинского легиона, который будет проходить обучение в Польше и получит западное оснащение.

С польской стороны документ подписал премьер-министр Дональд Туск. После переговоров у Зеленского запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой. Затем лидеры Украины и Польши вылетят в США, где завтра начнется саммит НАТО.

В последние месяцы Украина заключила около 20 подобных соглашений, в том числе со всеми странами "большой семерки". Также аналогичный документ подписан с Евросоюзом. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Латвией было заключено в апреле.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit