Киев и Варшава подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом в соцсети X сообщил президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Польше с официальным визитом.

Зеленский назвал подписанный сегодня документ "беспрецедентным". По словам украинского лидера, соглашение включает положение о "сбитии в воздушном пространстве Украины российских ракет и беспилотников, выпущенных в направлении Польши".

Также договор предусматривает сотрудничество в сфере военной авиации и возможность передачи Польшей в пользу ВСУ дополнительных боевых самолетов. Еще один пункт соглашения касается формирования добровольческого Украинского легиона, который будет проходить обучение в Польше и получит западное оснащение.

С польской стороны документ подписал премьер-министр Дональд Туск. После переговоров у Зеленского запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой. Затем лидеры Украины и Польши вылетят в США, где завтра начнется саммит НАТО.

В последние месяцы Украина заключила около 20 подобных соглашений, в том числе со всеми странами "большой семерки". Также аналогичный документ подписан с Евросоюзом. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Латвией было заключено в апреле.

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