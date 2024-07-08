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Президент Украины Владимир Зеленский, рассуждая о попытках венгерского премьера Виктора Орбана посредничать между Украиной и Россией, сказал, что посредниками могут быть только такие игроки как США, Китай или Евросоюз.

2 июля Виктор Орбан, чья страна за день до этого стала на полгода председательствующим в ЕС государством, приехал в Киев и предложил Зеленскому подумать о том, чтобы прежде объявить временное прекращение огня, а затем попытаться перейти к переговорам о мире. Затем Орбан отправился в Москву.

"Я не знал, что он полетит в Москву. Это его независимый выбор. Что касается того, может ли он быть посредником… Нет посредничества между Россией и Украиной. Посредниками могут быть только серьезные, сильные союзники", — сказал Зеленский в понедельник на пресс-конференции в Варшаве.

По мнению Зеленского, посредник должен быть экономически мощным и иметь влияние на российскую экономику, либо обладать более сильной, чем российская, армией.

"Много ли таких стран в мире? Немного. Думаю, Соединенные Штаты Америки и Китай являются такими странами. И, думаю, Евросоюз — не одна страна, а весь ЕС. Это действительно может быть такая посредническая миссия", — цитирует Зеленского агентство Укрiнформ.

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