Аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве завершены, пишет "Украинская правда" со ссылкой на заявления городских и национальных властей. Общее число погибших жителей города в результате вчерашнего российского удара выросло до 32 человек.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в "Охматдете" погибли два человек, в том числе один врач. За медицинской помощью обратились 32 человека, восьмерых детей госпитализировали с различными ранениями и травмами. Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, еще 86 детей перевезли их "Охматдета" в другие учреждения здравоохранения.

По данным Клименко, к утру общее число погибших в Киеве в результате вчерашней российской атаки достигло 29 человек (в их числе четверо детей), число раненых — 117 человек (в их числе десять детей).

Поисково-спасательные работы в других районах Киева продолжается. Так, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) около 13:00 сообщила, что спасатели обнаружили тела еще троих погибших, в частности под завалами разрушенного многоэтажного дома в Шевченковском районе.

Российские войска нанесли серию ударов по Киеву и другим украинским городам утром 8 июля. В частности, в столице под обстрел попали один из корпусов крупнейшей в стране детской больницы "Охматдет", жилой дом, бизнес-центр и частная клиника. По меньшей мере 11 человек погибли при ударе по Кривому Рогу.

Минобороны РФ заявило, что удары наносились по военным объектам в ответ на "попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики". Разрушения в Киеве ведомство объяснило падением украинских ракет ПВО. Военные эксперты считают такую версию маловероятной.

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