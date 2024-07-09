"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы. Если вдова российского политика Алексея Навального вернется в Россию или будет экстрадирована, она будет арестована на два месяца.

Сама Навальная, комментируя свой заочный арест, вночь подчеркнула, что Владимир Путин является убийцей и военным преступником, который должен сидеть в тюрьме.



"Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?! Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное: Владимир Путин - убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не где-нибудь в Гааге, в уютной камере с телевизором, а в России - в такой же колонии и такой же камере 2 на 3 метра, в какой он убил Алексея", - написала Навальная в социальной сети X.