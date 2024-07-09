По детской больнице "Охматдет" в Киеве "с большой долей вероятности" был нанесен прямой удар российской ракетой Х-101. К такому выводу пришли эксперты Управления ООН по правам человека, которые проанализировали видеозаписи и непосредственно осмотрели повреждения на месте, сообщила в Женеве во вторник, 9 июля, глава миссии наблюдателей ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

Эта атака РФ была "одним из самых вопиющих нападений, которые мы виделис начала вторжения" России в Украину, однако необходимо провести тщательное расследование инцидента, подчеркнула Белль. По ее словам, сотрудники "Охматдета" увели маленьких пациентов в безопасное место в бомбоубежище незадолго до попадания российской ракеты в здание, в противном случае жертв могло быть значительно больше.

Согласно последним данным, в результате удара по "Охматдету" два человека погибли и 32 были ранены. Как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский, все пациенты разрушенной детской больницы в настоящий момент переведены в другие медицинские учреждения.

СБУ нашла новые доказательства целенаправленного удара РФ по "Охматдету"

Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) получила новые свидетельства того, что Россия нанесла прицельный удар по больнице "Охматдет" ракетой Х-101, передает агентство "Українські Новини" со ссылкой на источник в СБУ. Ранее сообщалось, что на месте трагедии был найден обломок двигателя крылатой ракеты Х-101. Кроме этого, украинские следователи обнаружили обломок механизма раскрытия крыльев Х-101, обломок блока постановки помех Х-101; среднюю часть корпуса Х-101, обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока Х-101 и еще несколько артефактов, доказывающих, что российский удар этой ракетой по "Охматдету" был целенаправленным и не являлся следствием ее возможного отклонения от курса.

Из отчета СБУ следует, что разрушения не могли быть вызваны ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, боевая часть которой примерно в 20 раз менее мощная. Кроме того, пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют характеристикам ракеты Х-101 и никоим образом не характерны для средств противовоздушной обороны. "Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция", - говорится в тексте документа украинской спецслужбы.

Песков: На больницу в Киеве упала украинская ракета

Министерство обороны РФ исключает удары по гражданским целям в Украине, и "заявлениями военного ведомства следует руководствоваться при возникновении вопросов о пораженных объектах", заявил журналистам 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство РБК.

Песков сослался на заключение Минобороны РФ, в котором "указано, что речь идет о падении антиракеты". "И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям, удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу", - сказал пресс-секретарь Путина.

Совбез ООН обсудит ракетный удар РФ по больнице в Киеве

Совет Безопасности ООН 9 июля соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить ракетный удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве и российские обстрелы других городов Украины. Cозвать Совбез потребовали Франция и Эквадор, их поддержали Словения, США и Великобритания.

"Удар по больнице, где лечились дети, которые тяжело болеют. Какой цинизм этим снова демонстрируют уроды из Кремля. Тем, что уже сейчас распространяют сигналы, что работала украинская ПВО. Что это украинская ПВО, а не их рассчитанный удар", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо "Охматдет", от российских ракетных ударов по Киеву пострадал еще один медицинский центр, там погибли девять человек. "В общей сложности повреждены почти 100 объектов: детская больница, обычные дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр", - сообщил ранее Зеленский.

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