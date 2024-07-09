Ракета, которая в понедельник попала по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве, скорее всего, была выпущена российскими военными, считают эксперты, с которыми поговорили журналисты службы Би-би-си по верификации данных BBC Verify.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал, что в результате удара по больнице погибли два человека, 32 получили ранения, в том числе с травмами госпитализированы восемь детей. Всего, по последним данным украинских властей, от российских ракет в Киеве в понедельник погибли 33 человека, 117 были ранены.

Воздушные силы ВСУ заявили, что по украинским городам, в том числе по Киеву были выпущены 38 ракет разных типов, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", две сверхзвуковые Х-22, 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 13 крылатых ракет Х-101, которые запускают стратегические бомбардировщики.

Украинские военные сообщают, что смогли сбить 30 ракет, в частности, "Кинжал", 11 ракет Х-101 и 12 "Калибров". Однако часть ракет упала около центра Киева — в районе Лукьяновка, где и расположена крупнейшая в стране детская больница "Охматдет".

Министерство обороны России заявило, что "высокоточное оружие" поразило "объекты военной промышленности Украины и авиационные базы ВСУ".

При этом представители российских властей, не приводя доказательств, утверждают, что в детскую больницу в Киеве попала не российская ракета, а обломки украинской зенитной противоракеты.

"Я призываю вас руководствоваться заявлением министерства обороны РФ, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям. Там указано, что речь идет о падении антиракеты", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Представитель российского МИД Мария Захарова утверждает, что российские войска "нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам" в Украине, а в детскую больницу якобы попала "одна из ракет западного ЗРК NASAMS".

Каковы доказательства версии о российской ракете?

Заявления Кремля и российского минобороны противоречат картине, которую можно составить на основе нескольких видеозаписей обстрела.

Как отмечает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов, момент удара попал в объективы камер, и, как минимум, на одной видеозаписи ракета видна довольно отчетливо.

В ее хвостовой части заметно утолщение, которое выглядит как двигатель российской крылатой ракеты — такого не бывает у зенитных ракет.

Кроме того, на другом видео хорошо слышен характерный свист работающего турбореактивного двигателя, которым, в отличие от зенитных, оснащено большинство крылатых ракет.

Наконец, характер движения ракеты, летящей прямо под большим углом к земле, указывает на то, что до самого последнего момента это был управляемый полет. Это также указывает на то, что ракета направлялась к цели.

Отдел верификации Би-би-си (BBC Verify) на основе анализа двух видео подтвердил их геолокацию. Кроме того, шесть экспертов по вооружениям, к которым Би-би-си обратилась за комментариями, единогласно подтвердили, что это не было ракетой-перехватчиком.

Все они сказали, что хотя не могут быть стопроцентно уверены в конкретном типе ракеты на видео, тем не менее считают, что это, скорее всего, российская крылатая ракета воздушного базирования.

Четверо из шести экспертов в разговоре с Би-би-си сказали, что это с высокой степень вероятности может быть российская ракета Х-101 — что согласуется с утверждениями украинской стороны.

Версию о ракете Х-101 подтвердил и эксперт из Университета Осло Фабиан Хофманн, который профессионально занимается ракетными технологиями. Утверждения российских источников о том, что киевская больница могла пострадать от противоракеты, Хофманн назвал "совершенно безумными".

Хофманн отмечает, что, судя по видео, при подлете к больнице ракета была совершенно целой, на ее фюзеляже не видно никаких повреждений, и двигатель продолжал работать штатно. Эксперт также пишет, что траектория полета ракеты выглядела "полностью контролируемой".

Об этом же заявила Служба безопасности Украины, опубликовав фотоснимки обломков ракеты, которая попала в детскую больницу. В сопроводительном их комментарии говорится, что эти фрагменты принадлежат ракете Х-101.

Военный эксперт Юрий Федоров сказал изданию "Агентство" (в России включено в реестр "иностранных агентов"), что "клубы дыма на видео свидетельствуют о взрыве серьезного боезаряда, обломки от распада ракеты при падении на землю не могли привести к такому взрыву".

"Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте происшествия, указывают на высокую вероятность того, что детская больница пострадала от прямого попадания, а не получила повреждения из-за перехваченной системы оружия", — сказала глава Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине Даниэль Белл.

По ее словам, есть вероятность того, что больница пострадала из-за удара российской ракеты.

Почему не справились украинские ПВО?

Как напоминает наш обозреватель Павел Аксенов, о том, что российские ракеты смогли преодолеть ПВО украинской столицы и попасть по целям, российские комментаторы писали в соцсетях сразу же после удара.

Возможно, украинская система ПВО была перегружена одновременным появлением многих ракет.

Эту версию в интервью Украинской службе Би-би-си подтвердил и бывший замначальника Генштаба ВСУ по вопросам ПВО генерал Игорь Романенко. По его словам, россиянам удалось перегрузить украинские средства обороны, потому что ракеты запускали одновременно, в большом количестве, с разных носителей — и они меняли маршруты во время полета.

Кроме того, российская армия немного поменяла тактику и разбила атаку на две части — первая партия ракет была запущена ночью, а вторая — поздним утром.

"Они перегрузили ПВО. А батарей ЗРК у нас не хватает, чтобы отработать в первую очередь по всем баллистическим ракетам", — говорит Романенко.

По словам военного обозревателя Русской службы Би-би-си, попадание также могло произойти из-за того, что ракета Х-101 — довольно новая, и в ней применены технологии снижения радиолокационной заметности.

Кроме того, при подходе к цели она использует тепловые ловушки и дипольные отражатели (полоски фольги, которые снижают эффективность радаров). Правда, выступающий двигатель как раз повышает ее заметность, но тем не менее перехватить Х-101 сложнее.

Почему пострадала больница?

Судя по словам экспертов, с которыми говорил BBC Verify, российская ракета попала по территории больницы в результате целенаправленного удара. Однако эксперты не дают прямого ответа на вопрос, почему целью стал именно этот объект: здесь можно говорить лишь о разных версиях.

Помимо дальности в 5 тыс. километров, которая делает эту ракету стратегической, у Х-101, как утверждают создатели из КБ "Радуга", довольно точная система наведения.

Заявленное круговое вероятное отклонение (радиус круга, очерченного вокруг цели, в который предположительно должно попасть 50% боеприпасов) у Х-101 составляет 20 метров.

При этом система наведения не зависит от сигнала спутников — она использует электронные карты с рельефом местности, загруженные в память бортового компьютера. На финальном отрезке ракета применяет головку самонаведения, которая, по разным данным, может быть радиолокационной, либо оптико-электронной, которая дает более высокую точность.

Украинский военный эксперт, аналитик агентства Defense Express Иван Киричевский сказал Украинской службе Би-би-си, что при ударе могла быть использована модернизированная версия Х-101, которую также называют "Изделие 504АП".

"Особенность этой версии — что там кроме компьютера, который наводится по координатам, стоит оптико-электронная станция, которая наводится по изображению цели", — объяснил Киричевский.

Другими словами, по словам эксперта, российские военные перед запуском должны были ввести в память компьютера не только координаты, но и изображение здания "Охматдета", чтобы ракета точно попала в цель.

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