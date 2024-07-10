Правительства Нидерландов и Дании при поддержке США находятся в "процессе передачи" Украине американских истребителей F-16, говорится в заявлении лидеров трех стран, опубликованном 10 июля на сайте Белого дома, сообщает Meduza.

"Сейчас идет процесс передачи F-16, и Украина начнет летать на F-16 уже этим летом. На данный момент мы не можем предоставить дополнительные подробности из-за соображений оперативной безопасности", — сказано в заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и главы правительства Дании Метте Фредериксен.

Стороны поблагодарили Бельгию и Норвегию, которые обязались поставить Украине дополнительные самолеты F-16, а также других членов коалиции по наращиванию потенциала ВВС Украины за поддержку.

Первым о начале передачи самолетов Украине сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на форуме НАТО в Вашингтоне. "Сейчас идет передача истребителей F-16 — из Дании, из Нидерландов. И уже этим летом они будут летать в небе Украины", — сказал Блинкен.

В сообщении Белого дома и заявлении главы Госдепа не сказано, сколько самолетов получит Украина. Ранее сообщалось, что всего Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания — 19.

Незадолго до того, как США, Нидерланды и Дания объявили о передаче самолетов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно 128 истребителей F-16. "Даже если их будет 50 — это ничто. У них [Вооруженных сил РФ] три сотни, а у нас 50. Мы защищаемся, нам нужно 128 самолетов. Пока у нас не будет столько самолетов, мы не сможем с ними сравняться в небе, это будет сложно", — заявил президент Украины после выступления в Вашингтоне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что планы стран НАТО предоставить Украине истребители F-16 — "это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны".

Власти Норвегии сообщили 10 июля, что передадут Украине шесть истребителей F-16. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, начать поставки планируется в 2024 году. Власти Бельгии намерены передать Украине истребители в 2025 году, сколько их будет, неизвестно.

Газета The New York Times сообщала в марте, что к лету 2024 года к полетам на F-16 будут готовы 12 украинских летчиков, но к этому моменту союзники передадут Киеву лишь шесть самолетов. Тогда издание предполагало, что Украина может получить от Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии 45 истребителей F-16.

Часть истребителей F-16, которые Украина получит от союзников, будет находиться на зарубежных авиабазах, говорил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По его словам, непосредственно в Украине разместят столько F-16, сколько будет пилотов, прошедших обучение.

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