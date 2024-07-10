Президент Румынии Клаус Иоаннис, также находящийся на саммите НАТО в Вашингтоне, сделал несколько примечательных заявлений, сообщает русская служба Би-би-си.

"Что касается помощи, которую мы все оказываем Украине, я думаю, что пришло время быть реалистами, мы поставили около половины того, что обещали. И этого недостаточно. Если мы хотим, чтобы Украина победила, мы должны дать больше", — цитирует румынского президента Reuters.

По данным Кильского Института мировой экономики, собирающего и систематизирующего открытые данные о военной и иных формах поддержки Украины, страны "географической Европы" (то есть не только члены ЕС, но и, например, Швейцария, Норвегия, Великобритания) по состоянию на июнь 2024 года не освоили 75,8 млрд евро из 177,9 млрд выделенных средств, то есть даже не приступили к организации поставок того, что на эти деньги планируется закупить. Для США эта цифра составляет 24,7 млрд из 98,7 млрд евро. Кроме того, освоенные средства могли пойти на оплату заказов, которые еще не исполнены.

Также Иоаннис сообщил, что в итоговом коммюнике саммита будет фигурировать намерение "усилить противовоздушную оборону на восточном фланге". Об этом не упоминалось в изложении черновика коммюнике, которое ранее в среду опубликовали СМИ.

Румыния имеет протяженную (650 км) границу с Украиной, и на ее территории неоднократно падали обломки российских дронов, которыми Москва атаковала украинские порты на Дунае.

Бухарест недавно согласился передать Киеву одну из своих систем Patriot, но президент страны подчеркнул, что Румыния будет настаивать на ее замене.

"Наше условие — чтобы, когда мы жертвуем крупномасштабные системы, такие как Patriot, мы получали достаточную компенсацию. В эти дни об этом ведутся переговоры с американским партнером, с НАТО. У нас есть желание получить взамен другую систему Patriot, не сразу, но в будущем", — сказал президент Румынии.

В 2017 году Румыния заказала комплексы Patriot на 4 млрд долларов. По данным Reuters, она получила четыре таких комплекса, но работают из них всего два.

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