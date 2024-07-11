На саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение о предоставлении Украине в течение года военной помощи на сумму в 40 млрд евро. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств стран - членов Североатлантического альянса, обнародованном в среду, 10 июля.

Указывается, что в этой сумме будут учтены средства, выделенные с 1 января 2024 года. Германия в текущем году уже взяла на себя обязательства предоставить Киеву военную помощь на 8 млрд евро.

Координирование помощи Украине из Висбадена

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите был также согласован план, позволяющий гарантировать предоставление Украине помощи даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре текущего года.

В рамках этого плана поставки НАТО вооружений Украине, а также обучение украинских солдат в Европе впредь будут координировать через штаб-квартиру альянса в немецком Висбадене с участием 700 сотрудников, в том числе - 40 немецких.

"Цель состоит в том, чтобы перевести поддержку Украины в сфере безопасности на постоянную основу и, таким образом, обеспечить улучшенную, предсказуемую и согласованную поддержку", - говорится в заявлении стран НАТО. Отмечается, что задачей новой штаб-квартиры под названием NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) будет также помощь Украине в ее дальнейшем сближении с Североатлантическим альянсом.

"С точки зрения международного права NSATU не сделает из НАТО участницу конфликта (войны России против Украины. - Ред.)", - говорится в заявлении союзников. Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от участия венгерских сил в работе штаб-квартиры из-за опасений перед конфронтации с Россией.

До сих пор за координирование помощи Украине отвечали США. Для этого в штаб-квартире командования ВС США в конце 2022 года было сформировано подразделение из 300 военнослужащих под названием "Группа по поддержке Украины в сфере безопасности" (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U).

Истребители F-16 и системы ПВО Patriot для Украины

Как объявили Дания и Нидерланды, уже этим летом Украина получит "готовые к использованию истребители F-16". Коалиция по обеспечению Киева боевыми самолетами была сформирована год назад, однако их поставки до сих пор задерживались.

В свою очередь США подтвердили готовность предоставить Украине еще одну систему ПВО Patriot. Таким образом, Киев получит от НАТО в общей сложности пять таких систем - на две меньше, чем запрашивал президент страны Владимир Зеленский.

Указывается, что в текущем году 23 из 32 стран НАТО выделят на оборону не менее двух процентов своего ВВП. Германия, как заявил в Вашингтоне канцлер страны Олаф Шольц, указав на достигнутое правящими партиями ФРГ соглашение по федеральному бюджету, будет "стабильно" выполнять соответствующее требование альянса. В текущем году, по оценкам, военные расходы ФРГ составят 2,1% ВВП.

Отсутствие приглашения Украине к членству в НАТО

Приглашения ко вступлению в НАТО, однако, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне не последовало. "Главная причина - опасения США и Германии перед конфронтацией с Россией", - пишет агентство AFP. Между тем, как следует из заявления союзников, они считают, что Украина находится "на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Политика НАТО в отношении Китая

Как сообщается, члены Североатлантического альянса договорились ужесточить риторику в отношении Китая. В совместном заявлении союзников КНР называют, в частности, "играющим ключевую роль пособником" России в войне против Украины.

В последнее время западные страны не раз высказывали предположение, что Китай поставляет России товары двойного назначения, благодаря которым Москве удается поддерживать боеспособность армии.

Размещение в Германии дальнобойных ракет

Как следует из заявления стран НАТО, в Германии с 2026 года будут временно размещены крылатые ракеты Tomahawk и другие дальнобойные вооружения. Зенитные ракеты SM-6 и новые образцы гиперзвукового оружия, "которые имеют значительно большую дальность, чем нынешние системы наземного базирования в Европе", также упоминаются в документе.

В Германии системы вооружений, способные достигать территории России, будут вновь размещены впервые со времен холодной войны, подчеркивает агентство dpa. Где конкретно они будут размещены, не уточняется.

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