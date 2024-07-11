Число польских военнослужащих, участвующих в операциях на границе с Беларусью, будет увеличено с 6000 до 17 000. Об этом сообщает на своем сайте телеканал TVP в среду, 10 июля, со ссылкой на главу Генштаба ВС Польши, генерала Веслава Кукулу. В настоящее время польско-белорусскую границу охраняют 6 тыс. солдат, а также 1,5 тыс. пограничников и сотрудников полиции.

Как указал Кукула, Минобороны Польши задействует в общей сложности 17 000 солдат для защиты восточной границы: 8000 будут нести службу непосредственно на границе еще 9000 останутся в резерве и будут готовы к передислокации в течение 48 часов.

Программа "Восточный щит"

Укрепление польско-белорусской границы Варшава осуществляет в рамках программы "Восточный щит", цель которой - создать "комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Беларуси и России".

Как пояснил замглавы оборонного ведомства Польши Цезарий Томчик, это крупнейший проект такого типа со времен Второй мировой войны "не только в Польше, но и в Европе в целом", линия планируемых укреплений распространится также на Литву, Латвию и Эстонию.

"На реализацию программы, рассчитанной на период с 2024 по 2028 год, выделено 10 млрд злотых (в пересчете: 2,3 млрд евро), - отмечает телеканал TVP. - Среди прочего, она включает в себя подготовку к обороне приграничных районов путем создания системы обнаружения, предупреждения и слежения на основе сети базовых станций, передовых оперативных баз, сети бункеров/убежищ для ракетных систем и развития инфраструктуры для систем защиты от беспилотников".

Укрепление Польшей восточных границ

В конце июня Польша, Латвия, Литва и Эстония направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо к призывом к ЕС возвести оборонительные линии на границах с Россией и Беларусью.

Среди гибридных угроз со стороны РФ и Беларуси авторы письма выделили дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и провоцирование мигрантов из третьих стран на пересечение границ.

С 2021 года на границе Польши и Беларуси продолжается миграционный кризис. С конца весны попытки нелегального перехода мигрантами польской границы со стороны Беларуси участились. В середине мая власти Польши сообщили, что намерены направить 2,3 млрд евро на укрепление восточных границ.

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