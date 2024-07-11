Послы государств Европейского Союза осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за нарушение "буквы и духа" решений ЕС в ходе "миротворческих миссий" Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Об этом сообщает в четверг, 11 июля, издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным Politiko, на закрытой встрече в Брюсселе представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор столкнулся с "беспрецедентной" критикой со стороны коллег. Заседание длилось более двух часов, единственной страной, не выступившей против Венгрии, была Словакия. "Это беспрецедентно, чтобы председательствующая (в ЕС - Ред.) страна подверглась такому порицанию со стороны всех остальных", - сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Послы стран ЕС отметили "время и последовательность встреч", использование "хештегов, посвященных председательству", а также реакцию президента России Владимира Путина, сказал один из дипломатов. "Границы были явно и намеренно размыты. И Орбан пошел вразрез с буквой и духом выводов Европейского совета, тем самым нанеся ущерб единству ЕС", - добавил дипломат.

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