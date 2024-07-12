Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, передает русская служба Би-би-си.

"Для меня было большой честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!" — написал Орбан в соцсети X, сопроводив пост совместной фотографией.

"Спасибо тебе, Виктор. Мир должен наступить как можно скорее. Слишком много людей погибло в войне, которая не должна была начаться!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Орбан приехал в имение Трампа во Флориде после саммита НАТО в Вашингтоне. На прошлой неделе венгерский премьер встречался с президентами Украины и России в Москве и Киеве, а также с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Его визиты, который сам Орбан называет "миссией мира", были подвергнуты критике со стороны руководства ЕС.

Венгрия сейчас председательствует в Евросоюзе. СМИ при этом отмечали, что премьер Венгрии на саммите НАТО уклонился от общения с президентом США Джо Байденом, который собирается бороться с Трампом на выборах.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !