Вдова Абу Бакра аль-Багдади, лидера джихадистской группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России и других странах мира) Умм Худайфа приговорена к смертной казни судом в Ираке, сообщает русская служба Би-би-си.

В материалах суда она фигурирует как Асма Мохаммед, но больше известна под именем Умм Худайфа.

Она была арестована в 2018 году в Турции, где жила под чужим именем. В феврале 2024-го ее экстрадировали в Ирак, где в отношении нее началось расследование по обвинению в преступлениях, связанных с терроризмом.

Уголовный суд Багдада признал ее виновной в пособничестве экстремистской организации и принудительном удержании в неволе езидских женщин.

Адвокат подсудимой пока никак не прокомментировал смертный приговор Умм Хадайфе, и не ясно, есть ли у защиты возможность подать апелляцию.

В эксклюзивном интервью, которое Умм Худайфа дала Би-би-си, находясь в иракской тюрьме, она признала, что летом 2014 года ее муж привел к ним в дом девять езидских девочек и женщин, но, по ее словам, она не имела никакого влияния на поступки мужа.

На пике зверств "Исламского государства" в Ираке от рук исламистов погибли тысячи этнических езидов, включая женщин и детей.

Однако Би-би-си удалось разыскать несколько жертв, выживших в рабстве ИГ, которые утверждают, что Умм Худайфа являлась соучастницей порабощения езидок.

"Она была ответственна за все. Она делала выбор — эта будет служить ей, та — ее мужу, — рассказала Би-би-си сестра одной из рабынь, которых лидер ИГ привел в свой дом. — Она — жена преступника Абу Бакра аль-Багдади, и она такая же преступница, как и он".

За последние годы иракские суды вынесли сотни смертных приговоров и пожизненных сроков мужчинам и женщинам, осужденным за "членство в террористической организации".

Правозащитные группы заявляют, что эта формулировка слишком расплывчата, а судебные процессы зачастую проводятся в спешке и основываются на признаниях, часто полученных под пытками.

Первая жена

Умм Худайфа была первой женой аль-Багдади в период, когда он руководил операциями ИГ на территории Ирака и соседней Сирии.

В 2019 году, через несколько месяцев после военного поражения группировки в регионе, силы США совершили рейд в укрытие аль-Багдади на северо-западе Сирии, где он скрывался вместе с некоторыми членами его семьи.

Лидер ИГ, загнанный в тупик одного из тоннелей, взорвал себя и двоих своих детей, приведя в действие пояс с взрывчаткой. Две из четырех жен аль-Багдади были убиты в перестрелке.

Умм Худайфы там не было, в этот момент она находилась на юге Турции, где жила под вымышленным именем. Вскоре ее задержали. В феврале этого года ее перевезли в Ирак и поместили под стражу.

Следователи ООН заявляют, что у них есть убедительные доказательства того, что ИГ совершало геноцид и другие преступления в отношении религиозного меньшинства езидов, которым ставили ультиматум: принять ислам или умереть.

Тысячи представителей общины подверглись пыткам, насилию, похищениям и смерти.

На суде над Умм Худайфой обвинение также говорило о резне, устроенной ИГ в 2014 году, в результате которой были убиты около 1700 иракских военнослужащих, преимущественно мусульман-шиитов.

Умм Худайфа заявляла, что всегда упрекала мужа за "кровь этих невинных людей", и что ей "было стыдно" за все, что происходило с езидскими женщинами в целом, и с девятью, попавшими к ней в дом, в частности.

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