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В России начали замедлять работу мессенджера WhatsApp, заявил в интервью "Парламентской газете", опубликованном в пятницу, 12 июля, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. "Технологические меры, такие как замедление, уже применяются к WhatsApp. Следующим шагом вполне может стать и блокировка, пока такое решение не принято", - сказал Немкин, комментируя сообщения о замедлении работы WhatsApp в Дагестане.

По словам депутата, власти РФ неоднократно требовали от администрации WhatsApp "пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но никакой реакции не последовало".

Между тем на сайте "Сбой.рф" говорится, что на данный момент в работе WhatsApp не зафиксировано существенных проблем, а от пользователей получено мало жалоб.

Замедление WhatsApp в Дагестане

Жалобы на работу WhatsApp в Дагестане начали поступать в начале текущей недели. Как сообщил 8 июля источник ТАСС, работу мессенджера начали замедлять из-за того, что его администрация игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в "экстремистских акциях".

В комментарии РИА "Новости" Антон Немкин отметил, что работу мессенджера могут замедлять в отдельных регионах, "когда регулятор видит в этом необходимость". В качестве примера он привел случай с Дагестаном, где "замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств".

Возможные сбои YouTube в России

Ранее 12 июля "Ростелеком" предупредил о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube у пользователей в России из-за "технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google". Российские провайдеры ранее предупреждали, что скорость доступа YouTube может замедлиться из-за износа серверов Google Global Cache.

Анонимный источник издания Meduza в телекоммуникационной отрасли предположил, что речь идет о начале замедления YouTube. С начала войны в Украине все чаще звучат опасения, что российские власти могут специально замедлить или вовсе заблокировать YouTube.

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