Политики в Германии с возмущением отреагировали на публикации о том, что Россия готовила покушение на руководителя оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, сообщает русская служба Би-би-си.

В четверг американская телекомпания CNN сообщила со ссылкой на свои источники, что спецслужбы США и Германии недавно раскрыли и предотвратили российский план убийства главы Rheinmetall. Эта компания поставляет оружие Украине.

Позже со ссылкой на свои источники об этом написали еще два авторитетных издания — американская газета New York Times и британская Financial Times.

Как утверждает CNN, о готовящемся покушении журналистам рассказали пять неназванных западных и американских чиновников. После того, как американские спецслужбы узнали о планируемой операции, они сообщили об этом своим германским коллегам. Те сумели защитить главу Rheinmetall и предотвратили заказное убийство, сообщило CNN.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ответ на вопросы об этой публикации сказала, что Россия ведет против стран Запада гибридную войну, в том числе прибегая к кибератакам и диверсиям против инфраструктуры.

"Это снова демонстрирует, что мы как европейцы обязаны как можно лучше защищаться и не быть наивными", — цитировало ее агентство Reuters.

Официальный представитель министра внутренних дел Германии не стал прямо говорить о публикации CNN, но заметил: "Германское правительство очень серьезно относится к угрозам российского режима. Наши службы безопасности очень бдительны — и действуют соответствующим образом, в координации с нашими международными партнерами".

Пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков в пятницу высказался так: "Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках. Все это подается в стиле очередных фейков, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя".

Rheinmetall — крупнейший производитель 155-миллиметровых снарядов, которые крайне нужны украинской армии. В прошлом месяце он подписал соглашение с Украиной о производстве боеприпасов на территории страны. Кроме того, компания недавно открыла в западной Украине предприятие по ремонту бронетехники.

В апреле был подожжен принадлежащий Паппергеру садовый домик в Херманнсбурге на севере Германии. Явной связи с Россией тогда не нашли, пожар быстро потушили, а на активистском сайте Indymedia было опубликовано анонимное признание, исходившее, как казалось, от левых активистов.

В начале мая на юго-западе Берлина произошел пожар в здании, принадлежащем компании Diehl Metall. Хотя основной причиной считается техническая неисправность, версия саботажа также не исключается.

Подозрительные пожары в последние месяцы происходили в Польше, Литве, а также в Великобритании, которая прямо возложила ответственность за это на Россию и выслала после этого из страны российского военного атташе.

В последние месяцы западные спецслужбы предупреждали о масштабной российской диверсионной кампании в странах, поддерживающих Украину.

По сведениям собеседников CNN, российские власти вынашивали планы по убийству целого ряда руководителей западных оборонных компаний, но попытка покушения на Паппергера была раскрыта на самом продвинутом этапе. В публикации нет подробностей о том, каким именно образом планировали убить Паппергера и кто конкретно мог быть к этому причастен.

На этой неделе высокопоставленный представитель НАТО сообщил журналистам на условиях анонимности, что Россия настойчиво пытается проводить в Европе тайные операции: диверсии, поджоги, убийства.

Конечная цель этих операций, по мнению НАТО, состоит в том, чтобы подорвать в европейцах уверенность в необходимости помогать Украине.

Реакция политиков

Канцлер Олаф Шольц также воздержался от комментариев об этом случае, но подчеркнул, что хорошо известно, что Германия подвергается широкому спектру российских угроз и внимательно за ними следит.

Другие политики высказались встревоженно.

Так. Родерих Кизеветтер, одна из ведущих фигур в оппозиционной правой партии ХДС/ХСС, призвал канцлера откровенно рассказать населению, насколько велика угроза со стороны России. Также он призвал усилить органы безопасности до того уровня, на котором они действуют в соседних странах.

"Мы должны воспринимать это крайне серьезно и готовиться соответственно", — подчеркнул он в интервью общественной телекомпании ZDF.

Михаэль Рот, глава комитета Бундестага по международным делам, заявил газете Bild, что Владимир Путин "не только ведет войну на истребление против Украины, но также против тех, кто ее поддерживает, и против наших ценностей".

Глава оборонного комитета парламента Маркус Фабер заявил, что если в деле действительно замешана российская разведка, то "должна последовать высылка дипломатов, а если необходимо, то должны быть выданы международные ордера на арест".

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