Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он прервал речь и покинул площадку. Стрелявший убит, погиб также как минимум один участник митинга, сообщил окружной прокурор.

Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся к трибуне, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал рукой, сжатой в кулак.

На видеокадрах видно, что у Трампа окровавлено правое ухо. Кандидат в президенты от республиканской партии обращался к своим сторонникам в Батлере, штат Пенсильвания - решающем колеблющемся штате на предстоящих ноябрьских выборах.

За спиной Трампа были его сторонники с плакатами. Когда раздались выстрелы, они тоже пригнулись.

Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

Судя по кадрам трансляции, выстрелы раздались, когда Трамп рассказывал о числе нелегальных мигрантов в США.

Представитель Трампа Стивен Чанг заявил, что бывший президент находится в больнице, где его состояние оценивают врачи. "Президент Трамп благодарит сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб за быструю реакцию во время этого вопиющего события. С ним все в порядке, он на осмотре в местной больнице".

Позже вышло заявление Секретной службы, отвечающей за охрану Трампа. В нём сказано, что нападавший произвел несколько выстрелов в сторону сцены "с возвышения за пределами места проведения митинга".

"Сотрудники Секретной службы США нейтрализовали стрелка, он мёртв. Секретная служба США быстро приняла защитные меры, бывший президент Трамп находится в безопасности. Один зритель погиб, двое получили серьезные ранения. Инцидент расследуется. Секретная служба уведомила ФБР", — говорится в заявлении.

Личность стрелявшего пока не называется.

Ранее окружной прокурор Батлера Ричард Голдингер сообщил агентству Associated Press, что стрелок был убит. Кроме того, по его словам, погиб как минимум один участник митинга Трампа, еще один зритель был ранен и находится в тяжелом состоянии.

Associated Press со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов сообщило, что стрельба на митинге Дональда Трампа расследуется как попытка покушения.

CBS в своем прямом эфире подчеркивает, что на таких митингах всегда принимаются усиленные меры безопасности, людей пропускают через рамки металлоискателей.

Трамп вышел на связь примерно через 2,5 часа после инцидента

"В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха, — сообщил Трамп. — Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит".

Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу, а также выразил соболезнования семьям погибшего и раненого на митинге.

"Невероятно, что такой акт мог произойти в нашей стране", — написал Трамп.

В 21:02 по местному времени (04:02 по Москве) полицейские сообщили толпе, собравшейся у госпиталя в Батлере, что Дональд Трамп уехал на кортеже через другой выход.

Реакция Байдена

Президента Байдена проинформировали о случившемся, сообщил Белый Дом. Брифинг провели главы секретной службы и министерства внутренней безопасности, а также советница Байдена по вопросам внутренней безопасности.

Вот что сказал после брифинга американский президент:

"Мне сообщили о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех кто был на митинге. Мы ждём информацию.

Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться и осудить это насилие".

Позже Байден коротко выступил перед журналистами — сейчас он находится в штате Делавэр. Он сообщил, что Трамп "чувствует себя хорошо". По словам президента США, он пытался дозвониться до своего соперника, но пока не смог этого сделать.

На вопрос, считает ли он, что на Трампа совершили покушение, Байден ответил, что выскажется по этому поводу позже: "У меня есть мнение, но нет фактов".

Демократ Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, сообщил, что полиция штата работает на месте событий вместе с федеральными службами. "Насилие в отношении любой политической партии или политика абсолютно неприемлемо, — сказал Шапиро. - Ему нет места в Пенсильвании и в США".

О случившемся также подробно проинформировали вице-президента Камалу Харрис.

Одним из первых иностранных лидеров отреагировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. "Сара и я в шоке от нападения на президента Трампа, мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление", — написал он в сети Х (бывший Твиттер).

Уникальная ситуация перед выборами

В мае этого года Дональд Трамп, обращаясь к потенциальным спонсорам своей президентской кампании, уверял их, что Джо Байден "готов его устранить".

Это была попытка Трампа сослаться на протокол обыска, проведенного в его резиденции Мар-а-Лаго, откуда изъяли секретные документы, оставленные Трампом себе после его президентского срока. В этом протоколе обыска значилось, что применять силу, которая может привести к смерти человека, можно только в том случае, если существует "неминуемая угроза смерти или серьезного физического вреда для офицеров (проводивших обыск) или других людей".

Одним словом, если кто-то из находящихся в Мар-а-Лаго начал угрожать офицерам оружием, они имели бы право открыть огонь. Трамп решил воспользоваться этим и обвинил Байдена, что президент якобы уполномочил офицеров стрелять в него.

На самом деле таким образом Трамп попытался найти основания, чтобы закрыть дело о секретных документах, обнаруженных в Мар-а-Лаго.

Сам Дональд Трамп, кстати, любит подогревать подобные разговоры. Например, накануне ухода Трампа с поста президента председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли связался с китайским коллегой, чтобы заверить его, что США не собираются атаковать Китай.

Обстановка тогда была напряженная: Пекин считал, что США готовят удар по Китаю, а разведданные, которыми обладал генерал Милли, свидетельствовали, что Китай из-за этого может атаковать первым. Считая, что может помочь деэскалации ситуации, Милли и связался с Китаем в личном качестве. "Это настолько вопиющий поступок, что в былые времена наказанием была бы смерть!" — заявил тогда Трамп.

А в 2022 году он адресовал слова "жить надоело" бывшему соратнику, Митчу МакКоннеллу, который отмежевался от Трампа после погрома, устроенного сторонниками экс-президента в Капитолии, а позже проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сегодняшняя попытка покушения произошла во время очередного предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания. Дональд Трамп надеется взять реванш у Джо Байдена и вернуться в Белый дом — в ноябре в стране пройдут президентские выборы.

Ситуация, которая складывается вокруг этих выборов, по-настоящему уникальная. С одной стороны — бывший президент, которого обвиняют в серьезных уголовных преступлениях, но который пока что успешно борется за то, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. С другой — нынешний, состояние которого вызывает серьезные опасения даже среди преданных избирателей Демократической партии, а после провала на предвыборных дебатах о его замене заговорили высокопоставленные члены партии.

Джо Байден открыто говорит, что снимать свою кандидатуру не собирается: "Я победил его однажды и намерен победить его снова". Но промахи, которые он допускает и после дебатов (когда он называет Владимира Зеленского Путиным, а Камалу Харрис — Трампом) не обнадеживают его сторонников.

Опросы общественного мнения показывают, что часть американцев, планировавших голосовать за демократа, на самом деле хотят голосовать против Трампа, а не за Байдена. Рейтинги обоих кандидатов колеблются после неудач каждого, но попытка покушения на Дональда Трампа, вероятно, прибавит ему поддержки.

Рост числа покушений на политиков во всем мире

Эксперты отмечают, что в последнее время по всему миру возросло число попыток политических убийств и угроз убийством.

В прошлом году кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит в Кито.

Попытку покушения пережила вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер — но пистолет нападавшего заклинило.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит выстрелом из самодельного оружия.

В самом начале этого года ранение в шею получил лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен, а весной попытку покушения пережил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В США подобных громких случаев пока не было, но высокопоставленные американские чиновники стали чаще получать угрозы.

Издание New York Times сообщало, что за прошлый год полиция расследовала более восьми тысяч угроз в адрес членов Конгресса, угрозы поступают и в адрес федеральных судей.

В октябре прошлого года почти четверть американцев согласилась с утверждением, что "патриотам, возможно, придется прибегнуть к насилию, чтобы спасти страну" (это наивысший показатель за три года, в течение которых задавался вопрос).

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