Целый ряд ведущих мировых политиков в ночь на 14 июля написали слова поддержки бывшему президенту США и нынешнему претенденту на этот пост Дональду Трампу в связи с покушением на его жизнь, произошедшим несколькими часами ранее. Все они оформили свои сообщения в соцсети Х, которая принадлежит симпатизирующему Трампу миллиардеру Илону Маску.

Боррель и Лула да Силва: Насилие против политиков неприемлемо

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил нападение на бывшего президента США Дональда Трампа. "Я потрясен новостью о нападении на президента Трампа, - написал он. - Мы снова являемся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политиков".

Словам Борреля вторит бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва: "Нападение на бывшего президента Дональда Трампа должно быть решительно отвергнуто всеми защитниками демократии и диалога в политике. То, что мы увидели сегодня, неприемлемо".

Трюдо и Албанезе также осуждают политическое насилие

Лидер ближайшего соседа Соединенных Штатов по континенту, канадский премьер-министр Джастин Трюдо осудил насилие. "Я потрясен стрельбой в бывшего президента Трампа. Не будет преувеличением сказать, что политическое насилие недопустимо. Я думаю о бывшем президенте Трампе, о тех, кто был на мероприятии, и обо всех американцах", - говорится в его сообщении.

С Трюдо солидарен его австралийский коллега Энтони Албанезе: "В демократическом процессе нет места насилию. Я с облегчением воспринял сообщения о том, что бывший президент Трамп сейчас в безопасности".

Орбан предлагает Трампу свои "мысли и молитвы" после его ранения

Премьер-министр Венгрии, который несколькими днями ранее встречался с Трампом, также высказал слова поддержки бывшему президенту США. "Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти темные часы", - написал Виктор Орбан.

Мелони призывает к "более активному диалогу"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к более активному диалогу. Она выразила солидарность с Трампом и пожелала ему скорейшего выздоровления - "в надежде, что диалог и ответственность смогут победить ненависть и насилие в ближайшие месяцы избирательной кампании", написала глава итальянского правительства.

Трамп ранен во время выступления

Бывшего президента США увели со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе раздались выстрелы. "Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице показалась кровь", - сообщает агентство AP. На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что у бывшего президента США кровь на правом ухе и течет по лицу.

После выстрелов он "быстро спрятался за стойку", а охранники бросились на сцену оказывать ему помощь. Затем экс-президент сумел подняться на ноги и поднял кулак. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента.

Секретная служба США: Трамп в безопасности

Секретная служба США заявила, что Дональд Трамп находится в безопасности. Экс-президент был доставлен в медицинское учреждение и позднее был отпущен из больницы, По словам директора по связям с общественностью Трампа Стивена Чунга, он "чувствует себя хорошо". Позже это подтвердил и сам политик, сообщив, что у него прострелена верхняя часть правого уха.

АР: Стрелок застрелен агентами Секретной службы

В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый виновник происшествия произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он был убит сотрудниками службы, также погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии. Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство, сообщают источники агентства AP.

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