Человек, пытавшийся убить Дональда Трампа, — 20-летний Томас Мэтью Крукс, говорится в заявлении Федерального бюро расследований США.

Как сообщает ФБР, Крукс был родом из Бетел-Парка в Пенсильвании. Этот город находится примерно в 70 км от Батлера, где было совершено покушение.

"Активное расследование продолжается, и всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, просят присылать фотографии или видео в режиме онлайн", — сказано в заявлении.

Бывший президент США Дональд Трамп был спешно уведен со сцены во время митинга в Пенсильвании после того, как несколько часов назад по нему было произведено несколько выстрелов "с возвышенного места".

К настоящему моменту Трамп уже выписан из больницы и вернулся в свой дом в Нью-Джерси.

Трамп сообщил, что получил ранение в ухо, описав "свистящий звук" и ощущение "пули, разрывающей кожу". Нападавший был застрелен сотрудниками Секретной службы. Известно также, что два человека были ранены.

Новость дополняется.

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