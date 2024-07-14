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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Заявления, которые он сделал спустя примерно 12 часов после инцидента, в воскресенье, 14 июля, публикуют российские СМИ.

"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены <...> для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - утверждал Дмитрий Песков. Он также отметил, что Россия "решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы" и обвинил действующую администрацию США в создании вокруг фигуры Трампа атмосферы, которая "спровоцировала нападение на него".

Дмитрий Песков выразил соболезнования всем погибшим и пожелал выздоровления пострадавшим в ходе покушения на Дональда Трампа. Он добавил, что Владимир Путин не собирается созваниваться с экс-президентом Соединенных Штатов.

Мария Захарова о покушении на Трампа: "Колокол звонит по Вашингтону"

Ранее в тот же день представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. В посте, опубликованном в ее Telegram-канале, Захарова заявила, что "ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам".

Позднее она связала покушение на экс-президента с поддержкой Вашингтоном Украины. Отвечая на реплику Боба Кеннеди III, сына политика Роберта. Ф. Кеннеди-младшего, с критикой американских спецслужб, пресс-секретарь российского МИДа призвала пересмотреть политику США в отношении Киева. На деньги, которые Соединенные Штаты выделяют Украине, Захарова предложила профинансировать американскую полицию "и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США".

В завершение она призвала США "инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти" к политическим оппонентам, странам и народам и "спонсированию терроризма" и заключила: "Колокол звонит уже по Вашингтону!"

Мировые лидеры выразили поддержку Трампу после покушения

После покушения на Дональда Трампа с осуждением произошедшего и словами поддержки в адрес бывшего президента США выступили многие мировые лидеры. В их числе действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие другие.

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