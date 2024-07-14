В результате удара ВВС Израиля по югу сектора Газа в субботу, 13 июля, был ликвидирован командир бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафаа Саламех. Об этом в совместном заявлении сообщила Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности страны (ШАБАК).

Утверждается, что Саламех был одним из ближайших соратников Мухаммеда Дейфа, командующего военным крылом группировки ХАМАС - Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Его ликвидация, считает ЦАХАЛ, "существенно ограничивает военный потенциал ХАМАС".

Удар ЦАХАЛ по югу сектора Газа

В субботу, 13 июля, Армия обороны Израиля нанесла удар по району на юге сектора Газа, где, по утверждению ЦАХАЛ, среди мирных жителей скрывались высокопоставленные боевики ХАМАС: Рафаа Саламех и Мухаммед Дейф.

Израильское издание The Times of Israel отмечало, что районы, по которым пришелся удар, входят в гуманитарную зону для жителей сектора Газа, обозначенную Израилем. Однако ЦАХАЛ утверждал, что удар был нанесен исключительно по объекту ХАМАС. В свою очередь, подконтрольное террористической группировке министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате удара погибли как минимум 92 человека, еще не менее 300 получили ранения. Сколько среди них было гражданских лиц - не сообщается.

Как пишет израильское издание The Jerusalem Post, местные службы безопасности считают, что Мухаммед Дейф "скорее всего" был убит, поскольку в момент удара находился над землей, а не в туннеле. В то же время замглавы политического бюро ХАМАС Халиль аль-Хайя в разговоре с катарским изданием Al Jazeera заявил, что Дейф выжил при атаке. Вечером в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил, что его страна пока не уверена, смогла ли она ликвидировать Дейфа.

Кто такой Мухаммед Дейф

Мухаммед Дейф (настоящее имя - Мухаммед Диаб Ибрагим аль-Масри) - командующий военным крылом группировки ХАМАС - Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Он разыскивается Израилем с середины 1990-х годов и пережил как минимум семь попыток покушения.

7 октября 2023 года, в ходе террористической операции боевиков ХАМАС на территории Израиля, Дейф опубликовал 10-минутное обращение, в котором призвал палестинцев, израильских арабов и жителей соседних стран присоединиться к действиям боевиков. "В свете продолжающихся преступлений против нашего народа мы решили положить конец всему этому, чтобы враг понял, что он больше не может упиваться, не будучи привлеченным к ответственности", - сказал он.

20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордер на арест Мухаммеда Дейфа и других лидеров ХАМАС, а также премьер-министра и министра обороны Израиля.

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