44% жителей "тыловой части" Украины считают, что настало время для проведения переговоров с Россией, при этом подавляющее большинство отвергает ультиматум, выдвинутый для их начала Владимиром Путиным. Это следует из результатов опроса, который провел Центр Разумкова по заказу издания "Зеркало недели".

На вопрос "Считаете ли Вы, что пришло время для начала официальных мирных переговоров Украины с Россией" утвердительно ответили 43,9% респондентов, отрицательно — 35%, еще 21,1% затруднились выразить свое мнение. Наименьшую поддержку переговоров продемонстировали жители западных областей страны (35%), наибольшую — южных (60%).

"Важно отметить, что все-таки не запад больше всего не хочет переговоров, а восток, который ежедневно атакуют российскими КАБами. Только 33% жителей востока Украины готовы к переговорам, и почти столько же (34%) против них. И практически столько же (32%) тех, кто не определился", — пишет "Зеркало недели".

При этом, отмечает издание, подавляющее большинство опрошенных не согласны с условиями, которые ранее выдвинул Путин для начала мирных переговоров. Против вывода украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины высказались 83% респондентов, против признания этих регионов частью территории РФ — 84%, против снятия с России международных санкций — 77%, против внеблокового статуса Украины — 58%.

Опрос проводился с 20 по 28 июня, в нем приняли участие 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. По данным Центра Разумкова, погрешность полученных результатов составляет не больше 2,3%.

В то же время исследователи подчеркивают, что респондентами стали представители "тыловой части" Украины. "Основная часть пассионариев-добровольцев или тех, кто вынужденно к ним присоединился, — на фронте. Изучить мнение армии, которая несет на себе все бремя войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса относительно переговоров с Россией, сейчас невозможно. Поэтому считать результаты исследования мнением всей страны нельзя. Это мнение тыла", — отмечает "Зеркало недели".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !