В интервью Bloomberg, вышедшем вечером 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что президент РФ Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит мира, организуемый Украиной.

При этом, сказал Зеленский, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать "в ближайшее время", поскольку считает, что российский президент "слишком напуган, чтобы приехать".

По мнению украинского лидера, для того чтобы война "закончилась справедливо для Украины и всего мира", США и Китай должны "отбросить разногласия" и вместе выступить как посредники.

Зеленский отметил, что Китай должен сыграть "серьезную роль" в урегулировании войны, поскольку Россия сильно зависит от китайского экспортного рынка. Президент Украины согласился с мнением своего финского коллеги Александра Стубба, который заявил в интервью Bloomberg 2 июля, что "Россия сейчас так зависит от Китая", что "один телефонный звонок от председателя КНР Си Цзиньпина разрешил бы кризис" в Украине.

В Швейцарии 15-16 июня по инициативе Украины прошел саммит мира, на котором обсуждали "формулу мира" — пункты, которые, по мнению Киева, необходимо выполнить, чтобы завершить войну. В саммите участвовали представители более 90 стран, при этом Россию на него не пригласили (из-за чего от участия, в частности, отказался Китай). После встречи Зеленский объявил, что через несколько месяцев пройдет новый саммит мира. В Кремле, комментируя итоги встречи в Швейцарии, заявили, что результат мирного форума "стремится к нулю".

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