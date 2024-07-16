Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома в городе Мирноград тела двух погибших, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на исполняющего обязанности главы городской военной администрации Юрия Третьяка, передает русская служба Би-би-си.

"В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены, — заявил Третьяк.

Город Мирноград в Донецкой области был в очередной раз обстрелян в воскресенье, 14 июля. Под удар попал многократный дом. Власти сообщали об одном погибшем и шести раненых.

Российские военные не комментировали эти сообщения, Би-би-си не может их независимо подтвердить.

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