Во вторник, 16 июля, председателем Европарламента убедительным большинством голосов переизбрана Роберта Метсола, представляющая Европейскую народную партию.
За Метсолу проголосовали 562 из 720 евродепутатов, присутствовавших на первом заседании Европарламента нового созыва.
Метсола будет занимать этот пост в течение следующих двух с половиной лет.
Метсола является депутатом Европарламента с 2013 года.
Первый раз Метсола была избрана главой Европарламента 18 января 2022 года после смерти своего предшественника Давида Сассоли.
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